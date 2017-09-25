В Архангельске отметят день пожилого человека

В Архангельской области работает 21 комплексный центр социального обслуживания, получатели социальных услуг – 6 000 граждан, достигших 60-летнего возраста.
Социальные услуги в форме стационарного социального обслуживания пожилых и инвалидов предоставляют 24 государственные организации, численность получателей социальных услуг – более 1 700 человек.
С 2012 года в Архангельской области найдено более 168 приемных семей для пожилых людей. В десяти центрах социального обслуживания навыки компьютерной грамотности в 2016 году получил 351 северянин. В 18 центрах социального обслуживания работает выездная служба «мобильная бригада», чаще всего в нее входя представители пенсионного фонда, Фонда социального страхования, отделений социальной защиты, центров занятости.