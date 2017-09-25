Архангельский обзор за неделю: «эхо революции» для Панова и дворцовый переворот для Гмырина

Прошедшая неделя оказалась богатой на разного рода скандалы. Кажется, после недолгого летнего затишья, общественная и политическая жизнь в губернии оживает. Север становится если не горячим, то теплым…

Событие недели: фиаско Гмырина

Неожиданностью стало не избрание бывшего мэра Северодвинска Михаила Гмырина на пост председателя Северодвинского горсовета. Наблюдатели отмечали, что пост этот Михаил Аркадьевич должен был получить в качестве своеобразной компенсации за отсутствие претензий на третий срок. В свое время экс-губернатор Михальчук примерно таким же способом отговорил Александра Беляева от четвертого срока, предложив пост регионального министра. А вместо него выдвинул Гмырина. Был это 2009 год, восемь лет назад…

К слову, Гмырина на выборах спикера поддержала «Единая Россия», не скрывал поддержки и новый глава Северодвинска Игорь Скубенко. Но внезапно возникла альтернатива – бывший начальник городской пресс-службы, а ныне чиновник Севмаша Михаил Старожилов. Он в горсовете новичок, да и по возрасту еще относительно молод – 40 лет. В депутаты его двигала известная в городе «команда Александра Дятлова». Да-да, того самого Дятлова, который давно уже хочет возглавить город корабелов. Правда, от выборов оба раза отказывался, что наводит на размышления (а уж не попросили ли?) Так вот, Старожилов, вылетевший как черт из табакерки, спутал все планы и многоопытному авторитету Гмырину и правящей партии. Итог: 7-17 не в пользу экс-мэра. Можно сказать, что это крупный проигрыш, даже политическое фисако.

Некоторые наблюдатели в соцсетях отмечали, что Гмырин давно уже надоел, как простым северодвинцам, так и городской политэлите. Мол, уходящая натура, человек из прошлого. А с приходом Скубенко как-то странно будет смотреться рядом бывший мэр. Не получится ли двоевластия? И это при нынешней системе назначения глав МО, когда, согласно муниципальной реформе, вся власть должна быть в одних руках. Короче, Михаил Гмырин в своем родном городе оказался более как руководитель не нужен. Говорят, что попробует себя в областное собрание в следующем году. Возможно, пройдет и даже получит какой-то пост. Ведь заседает же в вице-спикерах экс-глава Приморского района Юрий Сердюк, отчего же Гмырину не побыть в каком-то новом кресле? Поживем-увидим, до выборов уже меньше года.

Персона недели: очаровательный полковник Елена Кутукова

Самой обсуждаемой персоной на прошлой неделе стала новый вице-губернатор и представитель Поморья в Москве Елена Кутукова. Еще до вторника об этой женщине в Архангельске никто не знал, даже журналисты путались в предположениях. Оказалось, что Елена Сергеевна для нашего региона отнюдь не чужая: занималась восстановлением храма в каргопольском селе Ошевенском. Да и приезжала в Архангельск по делам Счетной палаты, НИИ которого какое-то время возглавляла. Выступая перед областными депутатами, она отметила, что очень хочет, чтобы Архангельск перестали наконец-то путать с Астраханью. Ну да, ну да…

Самое интересное из биографии Кутуковой всплыло во время обсуждения ее кандидатуры. Отвечая на вопрос депутатов, она отметила, что является полковником ФСБ в отставке и, что самое, интересное, - военнослужащей в девятом поколении. Эта миловидная и интеллигентная женщина – полковник? Лично у меня поначалу пазл как-то не складывался, я бы скорее подумал, что она или институтский профессор или дипломат. Однако не стоит недооценивать ФСБ – там работают люди разные, в том числе и очаровательные дамы. Кстати, приятно удивило в новом вице-губернаторе ее открытость и искренность. Что-то не припомню этих качеств у многочисленных ее предшественников, старавшихся наоборот быть в тени.

Думается, что у Игоря Орлова появился очень профессиональный зам, глядишь, московские кабинеты станут быстрее открываться в интересах Архангельской области. А уж гуманитарная деятельность Кутуковой по спасению сельского храма и вовсе впечатляет. Только бы не сглазить, - ведь мы, северяне, народ доверчивый, обманывали нас и не раз…

Скандал недели: Панова может обидеть всякий

Под конец недели свой громкий голос подал режиссер и руководитель Молодежного театра Виктор Панов. Петрович заявил, что чиновники областного минкульта запретили ему ставить поэтический спектакль к юбилею Октябрьской революции. Сначала многие подумали об идеологической составляющей «запрета». Но потом все оказалось куда банальнее – Панову не дали ставить по причине «коррупции».

Чиновников смутил тот факт, что Виктор Петрович намерен выступить в трех амплуа: как автор инсценировки, режиссер и сценограф. Мол, не жирно ли будет деньги получать за три дела сразу? Но Панов объясняет: деньги не бюджетные, а привлеченные, на спектакль дали средства частные лица. Однако и этот факт чиновников не остановил. Хотя, что тут удивляться, ведь подобное практикуется в большинстве российских театров, в столицах так это вообще в порядке вещей. Казалось бы, причем тут заслуженный человек Поморья Виктор Панов?

Позднее министр культуры Вероника Яничек объяснила, что не запрещала спектакль Молодежного. Мол, режиссер ее неправильно понял. Ну, да Бог с ним, с Пановым, он у нас такой один, все его уже знают, с разных сторон. Да и деньги не бюджетные, действительно, а это как-никак, меняет дело. Мне вот интересно, почему госпожа Яничек не обратит внимания на другой очаг культуры – областной театр драмы? По сообщениям СМИ, у театра огромная кредиторская задолженность в не один десяток миллионов. Да и главреж театра Андрей Тимошенко частенько выступает, как и Панов, в нескольких лицах – как режиссер, сценограф, художник по костюмам, художественный руководитель проекта. Что же госпожу Яничек здесь не волнует «коррупционная составляющая»? Или ей руководство театра драмы милее, чем вечно ругающийся правдоруб Панов?

Некоторые продолжают связывать дело Панова (напомним, минувшим летом в его театре прошли обыски и изъятие финансовых документов) с делом столичного режиссера Кирилла Серебренникова. Но мне кажется, это разные вещи. Во-первых, Панов, если и ругает власть, то уж точно не идет в прямую оппозицию. Во-вторых, он, в отличие от столичного коллеги, свой театр сам создавал, причем в то время, когда деньги еще не считали так рьяно. И, в-третьих, Панов давно всем известен, а вот что там на уме у Серебренникова, понять сложно. Но это не означает, что наш Петрович безгрешен. Просто искать в его деле политику, как мне кажется, бессмысленно. А что касается денег, то это вечный вопрос. Давайте тогда уж проверять всех, а не выбирать кого-то одного, самого ершистого…

Фраза недели: про дворец спорта

Самым крылатым выражением прошедшей недели признан спич губернатора Игоря Орлова о состоянии дворца спорта профсоюзов. Орлов сказал буквально следующее: «Нам нужно бежать из Дворца спорта и от того, что рядом и позади его. Гостей водить стыдно. Очевидно, что партнеры, которые предоставляют это место, не уважают жителей Архангельской области и их гостей. Это же Лужники 90-х! Здание в ужасном состоянии, дорог нет, кривые плиты и ямы. Собственники должны вспомнить наконец, что это место для людей».

А вот что говорил на совещании у Путина полтора года назад знаменитый хоккеист Владислав Третьяк: "Я недавно был в Архангельске, стадион принадлежит профсоюзам. Когда я туда зашел, мне просто было стыдно. С 1981 года он не ремонтировался. Профсоюзы только делают выставки, у них даже ночной клуб был – представляете, там же, где детишки. Хорошо, сейчас его закрыли. Вы знаете, это бардак, я вообще не знаю, как это можно назвать".

А теперь, внимание, вопрос: Что мешает собственнику здания навести порядок? Думаю, что дворец спорта еще лет 10 точно простоит в нынешнем состоянии. Если у моего поколения он еще как-то ассоциировался со спортом, то нынешнее видит его лишь как место бесконечных ярмарок и бойкой торговли. Хочется спросить: а спорт-то тут причем? У нас в Архангельске итак спортплощадок катастрофически не хватает, так может отделить зерна от плевел и перенести торговлю в другое место? Тем более, что и сам Игорь Орлов вновь вернулся к вопросу о выставочно-ярмарочном центре. Давно пора!

Такой была прошедшая неделя. А мы идем дальше!