1 октября в Соломбале ограничат движение транспорта 1 октября в связи с проведением мероприятия в период с 17:00 до 21:30 для движения всех видов транспорта будут закрыты: пр. Никольский от ул. Валявкина до ул. Маяковского, ул. Терехина от пр. Никольский до ул. Советская, ул. Краснофлотская от пр. Никольский до ул. Советская и ул. Беломорской Военной Флотилии от пр. Никольского до переулка Широкий, 1. На этот период вносятся изменения в схемы движения автобусов по маршрутам № 6, 7, 7у, 42, 61. Движение автобусов будет организовано по ул. Советская на участке от Кузнечевского моста до ул. Кедрова без заезда на ул. Валявкина и пр. Никольский (при движении в обоих направлениях), - сообщает пресс-служба администрации Архангельска. Нашли ошибку? Выделите текст,

нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам. Сегодня 16:00