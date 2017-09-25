спуск по ул. Карла Либкнехта к нижней набережной Северной Двины; набережная Северной Двины в районе здания № 85, корп. 1, - сообщает пресс-служба администрации Архангельска.
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Суббота, 30 сентября, 18:04
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/09/30/53184.html
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Всероссийский день ходьбы внесет изменения в движение транспорта в Архангельске
В связи с проведением в Архангельске 1 октября Всероссийского Дня ходьбы для движения всех видов транспорта с 15 до 17 часов будут закрыты ул. Воскресенская в районе «Нулевой версты»;
спуск по ул. Карла Либкнехта к нижней набережной Северной Двины; набережная Северной Двины в районе здания № 85, корп. 1, - сообщает пресс-служба администрации Архангельска.
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