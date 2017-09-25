Педагог из Северодвинска победил во всероссийском конкурсе "Сердце отдаю детям"

В прошлом году Роман Анатольевич завоевал диплом I степени в региональном этапе этого конкурса.
«Сердце отдаю детям» позволяет учителям раскрыть свои педагогические идеи, показать значимость, уникальность и актуальность своей образовательной программы, оригинальность и эффективность учебного занятия.
Члены жюри под председательством директора Всероссийского центра художественного творчества, лауреата премии президента РФ в области образования, почётного работника образования города Москвы Оксаны Гончаровой признали победителями заочного этапа всероссийского уровня 60 педагогов дополнительного образования со всей страны. Состязание шло по шести номинациям. В десятку лучших в номинации «Техническая» вошёл северодвинец Роман Артемьевский, - сообщает пресс-служба администрации Северодвинска.