​В столице Поморья ликвидатору аварии на ядерном комбинате «Маяк» вручили медаль

29 сентября в память о тех событиях члены региональной общественной организации «Союз Чернобыль Архангельской области» навестили ликвидатора последствий аварии Сергея Дровнина.

В тот страшный период он проходил службу в воинской части города Озёрска, где находился химический комбинат. Название города в советский период было засекречено. Катастрофу, которая произошла 29 сентября 1957 года, называли «кыштымской», ведь ближайшим обозначенным на карте городом был только Кыштым.

Сведения об аварии долгое время не разглашались, а ведь трагедия случилась за 29 лет до Чернобыля, - пишет ИА "Регион 29".

До сих пор о ней известно не так много: взрыв произошёл в ёмкости для радиоактивных отходов, которая была построена в 1950-х годах. Одной из причин аварии называют выход из строя системы охлаждения. В зоне радиационного загрязнения оказались сотни тысяч людей, информации о точном количестве жертв нет до сих пор. Но известно, что пострадали населённые пункты не только Челябинской, но и Свердловской, Тюменской областей. Территория, которая подверглась загрязнению в результате взрыва, получила название «Восточно-Уральский радиоактивный след».

Председатель правления региональной общественной организации «Союз Чернобыль Архангельской области» Олег Прохоров отметил, что информация о трагедии на «Маяке» всё ещё добывается с большим трудом:

Сергей Дровнин уверен, что молчать нельзя, поэтому принимает активное участие в памятных мероприятиях, недавно ездил на свою родину в Мезенский район, где пытался договориться об установке памятника в честь ликвидаторов аварии.

— Не знаю, услышали ли меня власти, но хотелось бы, чтобы память о ликвидаторах таких катастроф жила. Многих сослуживцев я не смог найти, потому что информация о них была засекречена. Но я знаю, что от Архангельской области на ликвидации было задействовано около 300 человек. Мы продолжаем искать их, — рассказал Сергей Степанович.

— Мы сейчас регулярно ездим по области и собираем информацию о героях, открываем памятники жертвам и ликвидаторам аварий. Нас остались единицы, и мы хотим, чтобы люди знали о тех событиях, — заметил Олег Прохоров.

Представители региональной общественной организации «Союз Чернобыль Архангельской области» вручили Сергею Дровнину памятную медаль и грамоту за помощь в развитии организации и патриотическом воспитании молодёжи.