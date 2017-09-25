В НАО также сохранится облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь, туман. Ветер северо-западный и северный, на востоке округа северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0,+5°, днем +5,+10°, - сообщает Северное УГМС.
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Суббота, 30 сентября, 12:13
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/09/30/53178.html
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Последний день сентября в Архангельске будет прохладным
30 сентября в Поморье ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер северо-восточный и северный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1,+6°; днем +6,+11°.
В НАО также сохранится облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь, туман. Ветер северо-западный и северный, на востоке округа северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0,+5°, днем +5,+10°, - сообщает Северное УГМС.
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