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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/09/29/53176.html

Общество

Теплоход "Антей" уходит в очередной рейс из Архангельска в Индигу

Теплоход "Антей" уходит в очередной рейс из Архангельска в Индигу
Теперь это судно носит имя «Антей»
Этот фотоснимок, датированный 1983 годом, хранится в правлении колхоза «Север», что находится в селе Долгощелье Мезенского района.

На нём с ПТС-15 (приёмо-транспортного судна) на берегу реки Кулой идет выгрузка прямо в тракторные сани. Именно в этом специфика работы судов такого типа; маленький ПТС, дождавшись полной воды, подходит к берегу, встает на грунт. На отливе он осыхает полностью. Вести грузовые работы в это время удобно потому, что причалов в северных прибрежных деревнях никогда не было.

Немного истории. ПТС-15 построен в 1981 году в Астрахани по заказу Архангельского рыбакколхозсоюза, направлен для работы в рыболовецкий колхоз «Северный полюс», в Ненецкий поселок Несь. Небольшой по размерам, осадке и грузоподъемности пароход служил той «ниточкой», которая связывала удаленные от шоссейных и железных дорог поморские селения Белого и Баренцева морей с областным центром. В деревни везли технику и продукты, обратно – беломорскую рыбопродукцию, - пишет портал "Правда Севера". 

В 1998 году развалился рыбакколхозсоюз, и суденышко оказалось не у дел. Оно оказалось фактически брошенным: экипаж нашел другую работу, судовое имущество и механизмы частью заржавели, частью были растащены. Бесхозное его состояние закончилось десять лет назад. Частная компания «Нордпрод» выкупила ПТС, приступила к его восстановлению. А весной  2008 года теплоход отправился в первый рейс с новой командой и с новым именем – «Антей».

Все эти годы его могли видеть на Соловках и в Шойне, в Неси и Нижней Пеше. Местом его работы, как и прежде, стали портопункты Онежского, Мезенского заливов, Чешской губы. Но планирует его работу не правление колхоза, судовладелец сам выбирает наиболее выгодные маршруты и грузопотоки. Как правило, навигация для «Антея» начинается с освобождением Белого моря ото льда, заканчивается – с ледоставом.

Однако нынешним летом ожидание выхода в плавание затянулось. Экипаж не раз сетовал – лето в разгаре, но нет заказов. Традиционные отправители грузов «очнулись» в конце июля: заявки на перевозку в малом каботаже посыпались одна за другой. За август-сентябрь ПТС выполнил уже шесть рейсов, перевезено 250 тонн груза. Сегодня он выходит в очередной рейс назначением в Индигу.

Вчера 18:30

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