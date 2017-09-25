На фестивале фейерверков в Архангельске выступят пиротехники из Москвы и Волгограда

Праздник фейерверков стартует в 17:00 на площади Мира. Своё искусство архангелогородцам и гостям города представят лучшие пиротехнические команды Москвы, Волгограда и Северодвинска.
Кроме того, здесь можно будет увидеть гигантскую птицу счастья, которая станет визитной карточкой Поморья на фестивале в Сочи. Её построят мастера фестиваля «Тайбола» под эгидой областного Дома молодёжи.
Программа фестиваля:
- 17:30 – открытие праздника;
- 17:45–18:15 – выступление музыкального коллектива «BeHappy»;
- 18:15–18:20 – выступление коллектива «Змей Радуга» (файер-шоу);
- 18:20–18:25 – выступление пиротехнического театра «Палитра» (Москва);
- 18:25–18:35 – историческая справка о Всемирном фестивале молодёжи и студентов;
- 18:35–19:00 – выступление музыкального коллектива «Неизвестный композитор»;
- 19:00 – выступление пиротехнической команды «Пиромир» (Волгоград);
- 19:05–19:15 – презентация арт-объекта «Птица счастья»;
- 19:15–19:30 – флешмоб;
- 19:30 – выступление пиротехнической команды «Салюты Поморья» (Северодвинск). Закрытие праздника.