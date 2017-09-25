На фестивале фейерверков в Архангельске выступят пиротехники из Москвы и Волгограда 1 октября на площади Мира в Архангельске состоится фестиваль фейерверков в честь участия делегации Поморья в XIX всемирном фестивале молодёжи и студентов, который пройдёт с 14 по 22 октября в Сочи. Праздник фейерверков стартует в 17:00 на площади Мира. Своё искусство архангелогородцам и гостям города представят лучшие пиротехнические команды Москвы, Волгограда и Северодвинска. Кроме того, здесь можно будет увидеть гигантскую птицу счастья, которая станет визитной карточкой Поморья на фестивале в Сочи. Её построят мастера фестиваля «Тайбола» под эгидой областного Дома молодёжи. Программа фестиваля: 17:30 – открытие праздника;

17:45–18:15 – выступление музыкального коллектива «BeHappy»;

18:15–18:20 – выступление коллектива «Змей Радуга» (файер-шоу);

18:20–18:25 – выступление пиротехнического театра «Палитра» (Москва);

18:25–18:35 – историческая справка о Всемирном фестивале молодёжи и студентов;

18:35–19:00 – выступление музыкального коллектива «Неизвестный композитор»;

19:00 – выступление пиротехнической команды «Пиромир» (Волгоград);

19:05–19:15 – презентация арт-объекта «Птица счастья»;

19:15–19:30 – флешмоб;

19:30 – выступление пиротехнической команды «Салюты Поморья» (Северодвинск). Закрытие праздника. Нашли ошибку? Выделите текст,

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