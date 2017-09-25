В Архангельске захоронили останки солдата

Сегодня вернулся на родную землю с далекой войны еще один красноармеец, уроженец Архангельской области Анатолий Михайлович Селянин, которого 76 лет ждали родные и близкие. Захоронение солдата состоялось на воинском мемориале Вологодского кладбища в Архангельске.

Проводить героя в последний путь собрались родственники бойца, ветераны, школьники, курсанты кадетских классов, поисковики, представители власти, общественных патриотических организаций, горожане.

Солдатский медальон и личные вещи бойца его внучатой племяннице Кристине Никитиной вручила председатель регионального отделения «Поисковое движение России» в Архангельской области Елена Недзвецкая.

«Действительно, для Анатолия Михайловича это была долгая дорога домой. Будучи совсем молодым парнишкой, он защищал свою страну, свою землю, своих родных и близких. Так случилось, что в первых же боях на территории Украины пал смертью храбрых. Он не успел заполнить свой смертный медальон, но очень хотел быть опознанным. Он подписал свою стандартную солдатскую мыльницу. По ней и установили его имя. Неважно сколько прошло времени. Солдаты должны возвращаться домой», - сказала Елена Недзвецкая.

Внучатая племянница бойца Кристина Никитина сообщила, что поиски пропавшего без вести солдата вели постоянно. Сначала его разыскивала родная мать, подавая все возможные запросы, но они не принесли результатов. Успех пришел лишь в этом году, когда родственники героя откликнулись на пост в социальной сети.

«Сегодняшнее мероприятие – важное событие для нашей семьи. Наш родной человек освобождал родину и погиб, защищая ее. У нас появилось место, куда мы можем прийти, поклониться и почтить память. Большое спасибо всем, кто помог нам вернуть героя нашей семьи на родину», - поделилась своими впечатлениями Кристина Никитина.

Под залпы орудий участники траурного митинга возложили цветы к могиле солдата и почтили память всех павших в боях героев минутой молчания.

Добавим, что в ближайшее время на мемориальных плитах воинского захоронения будет увековечено имя героя Анатолия Михайловича Селянина.