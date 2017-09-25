Новости дня

Теплоход "Антей" уходит в очередной рейс из Архангельска в Индигу

В Дне ходьбы в Архангельске примут участие параспортсмены

В Архангельске пройдёт выставка антикварных игрушек

В Коношском районе мужчина вломился в чужой дом и объяснил это тем, что шёл дождь

Мобильная версия 16+

Пятница, 29 сентября, 19:11

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/09/29/53170.html

Общество

В Архангельске захоронили останки солдата

В Архангельске захоронили останки солдата
Фото пресс-службы центра "Патриот"
Сегодня вернулся на родную землю с далекой войны еще один красноармеец, уроженец Архангельской области Анатолий Михайлович Селянин, которого 76 лет ждали родные и близкие. Захоронение солдата состоялось на воинском мемориале Вологодского кладбища в Архангельске.

Проводить героя в последний путь собрались родственники бойца, ветераны, школьники, курсанты кадетских классов, поисковики, представители власти, общественных патриотических организаций, горожане.

Солдатский медальон и личные вещи бойца его внучатой племяннице Кристине Никитиной вручила председатель регионального отделения «Поисковое движение России» в Архангельской области Елена Недзвецкая.

«Действительно, для Анатолия Михайловича это была долгая дорога домой. Будучи совсем молодым парнишкой, он защищал свою страну, свою землю, своих родных и близких. Так случилось, что в первых же боях на территории Украины пал смертью храбрых. Он не успел заполнить свой смертный медальон, но очень хотел быть опознанным. Он подписал свою стандартную солдатскую мыльницу. По ней и установили его имя. Неважно сколько прошло времени. Солдаты должны возвращаться домой», - сказала Елена Недзвецкая.

Внучатая племянница бойца Кристина Никитина сообщила, что поиски пропавшего без вести солдата вели постоянно. Сначала его разыскивала  родная мать, подавая все возможные запросы, но они не принесли результатов. Успех пришел лишь в этом году, когда родственники героя откликнулись на пост в социальной сети.   

«Сегодняшнее мероприятие – важное событие для нашей семьи. Наш родной человек освобождал родину и погиб, защищая ее. У нас появилось место, куда мы можем прийти, поклониться и почтить память. Большое спасибо всем, кто помог нам вернуть героя нашей семьи на родину», - поделилась своими впечатлениями Кристина Никитина.

Под залпы орудий участники траурного митинга возложили цветы к могиле солдата и почтили память всех павших в боях героев минутой молчания.  

Добавим, что в ближайшее время на мемориальных плитах воинского захоронения будет увековечено имя героя Анатолия Михайловича Селянина.

ГАУ Архангельской области «Патриот», Сегодня 15:12

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Фото
Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

ФСБ обнаружило в Мирном подпольную мастерскую по производству боеприпасовСегодня 15:03

В Новодвинске волонтеры провели акцию "Пить не круто" Сегодня 11:44
1 комментарий

29 сентября в Поморье возможны умеренные дожди Сегодня 08:40

Как и предсказывали. Игорь Кошин уволен с поста губернатора НАОВчера 14:41
2 комментария

Политическое фиаско: Михаил Гмырин проиграл выборы спикера горсовета СеверодвинскаВчера 12:02
21 комментарий

Общество

Теплоход "Антей" уходит в очередной рейс из Архангельска в ИндигуСегодня 18:30

На фестивале фейерверков в Архангельске выступят пиротехники из Москвы и ВолгоградаСегодня 16:02

В Новодвинске волонтеры провели акцию "Пить не круто" Сегодня 11:44
1 комментарий

В Архангельске наградили победителей фотоконкурса «Открытый Север 2017»Сегодня 11:22

Бойцы студенческого стройотряда "Гандвик" вернулись в с Земли Франца-ИосифаСегодня 10:30

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

Теплоход "Антей" уходит в очередной рейс из Архангельска в Индигу

На фестивале фейерверков в Архангельске выступят пиротехники из Москвы и Волгограда

В Новодвинске волонтеры провели акцию "Пить не круто"

В Архангельске наградили победителей фотоконкурса «Открытый Север 2017»

«Ростелеком» в Архангельске подарит пенсионерам «Азбуку Интернета»

Генеральный директор АЦБК возглавил топ-лист отраслевого сектора рейтинга "Топ-1000 российских менеджеров"

В Вологодской области при поддержке ВТБ построен лесопильный завод

ГК «Титан» и ФГБУ «Рослесинфорг» подписали соглашение о сотрудничестве

«Илим» на летний отдых детей сотрудников направил 6,5 миллиона рублей

Как и предсказывали. Игорь Кошин уволен с поста губернатора НАО

Политическое фиаско: Михаил Гмырин проиграл выборы спикера горсовета Северодвинска

Новый замгубернатора Елена Кутукова: хочу, чтобы Архангельск не путали с Астраханью

Нашелся преемник Гришкова. Представительство в Москве может возглавить дама

Меркушкин, на выход, подготовиться Ковтун. Нелюбимые губернаторы уходят

В Коношском районе мужчина вломился в чужой дом и объяснил это тем, что шёл дождь

ФСБ обнаружило в Мирном подпольную мастерскую по производству боеприпасов

В Плесецком районе нашли боеприпасы времен гражданской войны

В областном центре произошёл пожар в нежилом доме

В Архангельске задержан подозреваемый в убийстве мужчины

В Дне ходьбы в Архангельске примут участие параспортсмены

У центра развития спорта "Водник" новый руководитель

Архангельский "Водник" сыграл с красногорской командой "Зоркий"

«Водник» одержал победу над казанским "Динамо"

В Архангельске пройдёт самый масштабный в России День ходьбы

В Архангельске пройдёт выставка антикварных игрушек

Артисты Северного хора представляют программу "Гуси-лебеди"

Гастрольная осень Северного хора

В Архангельске выступил норвежский ансамбль Arktisk Sinfonietta

В Архангельске Татьяна Зеленина представит новое издание «Тайн старого Дома»
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Политика в отношении обработки персональных данных.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720

Коммерческий отдел:
(8182) 47-07-96 Татьяна Подволоцкая
(8182) 47-08-79 Евгения Лутьянова
(8182) 47-08-54 Елена Глазачева

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru