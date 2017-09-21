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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/09/29/53164.html

Общество

В Новодвинске волонтеры провели акцию "Пить не круто"

В Новодвинске волонтеры провели акцию "Пить не круто"
Фото пресс-службы администрации Новодвинска
В рамках цикла мероприятий по борьбе с алкоголизмом в молодежной среде волонтёры отряда «Андромеда» провели опрос среди жителей Новодвинска и вручили респондентам листовки с интересными фактами о вреде алкоголя и о пользе отказа от него.

Отметим, что на вопросы активистов, посвящённых алкоголю и отношению к спиртным напиткам ответило сто респондентов в возрасте от 14 до 35 лет. 

Результаты анкетирования показали, что из числа всех опрошенных 36 молодых людей употребляют алкоголь, 11 человек не считают употребление алкоголя вредной привычкой, 27 новодвинцев уверены, что алкоголь сближает людей, 20 человек считают, что алкоголь, принятый в небольшом количестве не оказывает негативного воздействия на организм. 

На вопрос «считаете ли вы, что в России необходимо ввести «сухой закон?» мнение горожан разделилось пополам и наконец, 78 человек понимают и признают тот факт, что подростковый алкоголизм является проблемой современного общества, - сообщает пресс-служба администрации Новодвинска. 

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