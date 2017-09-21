В Архангельске наградили победителей фотоконкурса «Открытый Север 2017»

В Гостиных дворах на торжественном мероприятии, посвящённом Всемирному дню туризма, подвели итоги фотоконкурса «Открытый Север 2017».

Как рассказала руководитель областного туристско-информационного центра Светлана Корницкая, в этом году работы принимались в течение двух месяцев – с 27 июня по 27 августа.

На конкурс поступило более тысячи работ от 98 участников. Фотографии присылали из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Тюмени, Вологды и, конечно же, из Архангельской области.

Профессиональную оценку фотографиям дали члены жюри, среди которых были министр культуры Архангельской области Вероника Яничек, фотографы «National Geographic» и «ГеоФото», известные телеведущие, руководители туристических порталов, блогеры, редакторы журналов и газет.

Победителей выбирали в двух номинациях: «Самый популярный фотограф» и «Самая популярная фотография».

Самым популярным фотографом, чьи работы были отмечены членами жюри наибольшее количество раз, стал Николай Выморков.

Призами и сертификатами будут отмечены ещё три фотографа: Владислав Хейнонен, Татьяна Пономарева и Кирилл Иодас. Их работы также были многократно выбраны членами жюри.

В номинации «Самая популярная фотография» определилось сразу четыре равноправных победителя: Владислав Хейнонен за работу «Краснофлотский мост в тумане», Николай Выморков и его фотография «Крыша», Артём Самохвалов и «Туманное утро в Саунино», Кирилл Иодас и работа «Тишь да гладь», - сообщает туристско-информационный центр Архангельской области.Особо понравившиеся работы партнеры фотоконкурса отметили специальными призами: «Золото заката» Анны Акименко, «Шторм приближается» Александра Антонова, «Место силы. Кий Остров» Александры Резник и «Перерыв» Татьяны Пономарёвой.

Кроме того, каждый, чья фотография была хоть раз отмечена членом жюри, получил сертификат участника фотоконкурса «Открытый Север 2017».

Участников фотоконкурса приглашают получить призы, дипломы и сертификаты со 2 октября в туристско-информационном центре по адресу: г. Архангельск, ул. Свободы, д. 8. Центр работает с понедельника по четверг с 9:00 до 17:30, в пятницу – с 9:00 до 16:00 (обед – с 13:00 до 14:00).

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (8182) 21-40-02.