Бойцы студенческого стройотряда "Гандвик" вернулись в с Земли Франца-Иосифа

Почти два месяца представители шести регионов Северо-Запада России находились на остров Хейса архипелага Земля Франца-Иосифа, где вели работы по ликвидации накопленных в период прошлой хозяйственной деятельности технологических отходов.

Как доложил командир отряда Евгений Каркавцев, бойцы занимались стропальными работами, сбором мусора как с помощью техники, так и вручную, сбором металлолома и подготовкой к его утилизации.

—Всего было вывезено более двух тысяч тонн мусора, собрано 350 тонн металлолома. Поставленная перед нами задача успешно выполнена, – сказал Евгений Каркавцев.

Кроме основной цели – уборки экологически опасного мусора, удалось также привлечь внимание молодёжи к экологическим и гуманитарным проблемам Арктики, осветить деятельность национального парка на Земле Франца-Иосифа, и, конечно, повысить привлекательность движения молодёжных трудовых и студенческих отрядов, - сообщает пресс-служба правительства области.