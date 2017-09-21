Бойцы студенческого стройотряда "Гандвик" вернулись в с Земли Франца-Иосифа

Как доложил командир отряда Евгений Каркавцев, бойцы занимались стропальными работами, сбором мусора как с помощью техники, так и вручную, сбором металлолома и подготовкой к его утилизации.
—Всего было вывезено более двух тысяч тонн мусора, собрано 350 тонн металлолома. Поставленная перед нами задача успешно выполнена, – сказал Евгений Каркавцев.
Кроме основной цели – уборки экологически опасного мусора, удалось также привлечь внимание молодёжи к экологическим и гуманитарным проблемам Арктики, осветить деятельность национального парка на Земле Франца-Иосифа, и, конечно, повысить привлекательность движения молодёжных трудовых и студенческих отрядов, - сообщает пресс-служба правительства области.