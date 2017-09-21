В столице Поморья "подсветят" памятники и Аллею городов воинской славы

Муниципальное предприятие «Горсвет» начинает работу по освещению памятников, расположенных на территории города.

- Архангельск – северный город, световой день здесь большую часть года короткий. В то же время к нам приезжает много гостей, хотелось бы, чтобы горожане и туристы могли увидеть как можно больше знаковых для столицы Поморья мест и объектов. Более того, это еще и работа по патриотическому воспитанию: возможно, дети и подростки, увидев памятники под новым ракурсом, будут больше интересоваться историей нашей великой страны, - отметил заместитель главы – руководитель аппарата Николай Евменов.

Как сообщил директор МУП «Горсвет» Андрей Супалов, уже смонтировано освещение у Памятного знака, посвященного жертвам взрыва в порту Бакарица во время Первой мировой войны.

В этом году в планах Горсвета провести также необходимые работы по освещению Аллеи городов воинской славы, Памятников участникам северных конвоев, соловецким юнгам, Памятника тюленю. Кроме того, освещение будет смонтировано у памятников Борису Шергину, Козьме Пруткову, русским женам – берегиням семейного очага, - сообщает пресс-служба администрации Архангельска.