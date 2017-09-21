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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/09/28/53153.html

Общество

В Архангельске завершился форум «Белкомур – новый «шёлковый путь» в Арктику»

В Архангельске завершился форум «Белкомур – новый «шёлковый путь» в Арктику»
Фото пресс-службы правительства области
С 18 по 23 сентября в Архангельске проходил творческий форум многонациональной России. Главная идея проекта – сотрудничество регионов, через которые пролегает трасса Белкомура, сохранение и развитие подлинных образцов традиционной культуры на этих территориях.

Гостями Архангельска в эти дни стали делегации из Перми, НАО, Карелии, Коми, Вологодской, Ленинградской, Мурманской, Московской, Липецкой областей. 
— Раньше мы в основном ориентировались на северо-запад, а сейчас попробовали «развернуть» культурный вектор на восток. И это у нас получилось, – отметил и.о. директора областного Дома народного творчества Руслан Боднарук.

56 мастеров прикладного народного творчества представили свои изделия на выставке «Незабытые ремёсла». Народные коллективы с аншлагом выступили на нескольких площадках Архангельска и Новодвинска.

Завершился форум красочным показом народных костюмов «Шёлковая коллекция Белкомура». На сцене областного Дома народного творчества было продемонстрировано 25 коллекций: традиционная одежда северных крестьян, современные наряды с умело подобранными народными элементами,  этнографические костюмы и фантазийные модели.

Коллекции представили дизайнеры и театры моды из Москвы, Гатчины, Перми, Кандалакши и восьми районов Архангельской области.

Светлана Кондратьева, руководитель студии ткачества центра традиционной народной культуры «Берендей» из Вельска давно занимается восстановлением забытых ремесел, старинных технологий и рисунков в ткацком производстве.

 – За ткацким станком можно сделать не только простые вещи, но и серьезные изделия: рубашки, сарафаны. От ниточки до полного комплекта одежды, – рассказывает мастерица. – В последнее время у молодёжи меняется отношение к традиционному костюму. Сами шьют, изучают. Русский народный костюм удобен, практичен, функционален.

Руководитель театра «Маруся», этнограф, народный мастер Пермского края Ольга Шейерман говорит:

«Когда я начинала заниматься историческим, аутентичным костюмом, считалась белой вороной. Девочки, выходя на подиум, стеснялись надевать эти необычные модели. Теперь они говорят, что в душе всё сжимается, так как в этой одежде ощущаешь себя по-другому. Костюм – это такой пласт культуры, который вбирает всё. Это «дом», в котором жили наши предки с их неповторимой энергетикой».

Коллекция Ольги Шейерман «Невеста Пармы», основанная на материалах экспедиций по северному Прикамью, покорила архангельскую публику. 

 – Этнографическое искусство – кладезь для вдохновения, – комментирует режиссер-постановщик церемонии закрытия форума Николай Терюхин. – В показе «Шёлковая коллекция Белкомура» мы объединили дизайнеров, которые занимаются пропагандой народного костюма, сделали акцент на аутентичный, коллекционный, а также современный костюм в народном стиле.

Всероссийский творческий форум «Белкомур – новый «шёлковый путь» в Арктику» – оригинальный проект областного Дома народного творчества, который поддержали Министерство культуры РФ и Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова.

Организаторы не исключают, что в следующем году уже архангельских мастеров пригласят на аналогичный фестиваль наши соседи по «шёлковому пути» в Перми или Вологде. 

Министерство культуры Архангельской области, Сегодня 16:19

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