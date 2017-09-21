- с 23 часов 3 октября до 5 часов 4 октября;
- с 23 часов 5 октября до 5 часов 6 октября.
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Четверг, 28 сентября, 18:00
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/09/28/53149.html
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В Северном округе Архангельска отключат водоснабжение
В связи с проведением ремонтных работ ООО «ВодТрансСервис» будет произведена остановка оборудования водоочистной станции в Северном территориальном округе и прекращена подача воды:
- с 23 часов 3 октября до 5 часов 4 октября;
- с 23 часов 5 октября до 5 часов 6 октября.
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