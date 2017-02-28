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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/09/28/53147.html

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Общество

Андрей Багрецов назначен руководителем агентства по спорту Архангельской области

Андрей Багрецов назначен руководителем агентства по спорту Архангельской области
Фото пресс-службы правительства области
Руководителем агентства по спорту Архангельской области назначен Андрей Багрецов. Губернатор Архангельской области Игорь Орлов подписал соответствующее распоряжение.

Андрей Багрецов имеет высшее образование по специальности «Промышленное и гражданское строительство», а также дополнительное образование «Менеджмент в сфере физической культуры и спорта» и «Подготовка спортивного резерва в Российской Федерации». После окончания высшего учебного заведения работал в коммерческих структурах.

С 2013 года по 2016 год Андрей Багрецов занимал должность директора Центра развития массового спорта, с 2016 по настоящее время – директора регионального центра развития спорта «Водник».

Жизнь Андрея Багрецова неразрывно связана со спортом. В 1991–2003 годах он являлся членом сборной команды Архангельской области по баскетболу. В 1992 году стал победителем студенческой лиги России в составе сборной команды АГТУ. С 2007 по 2013 был главным тренером мужской сборной команды Архангельской области по баскетболу. 

С 2005 года возглавлял Федерацию баскетбола Архангельска, с 2010 года – Архангельской области, - сообщает пресс-служба регионального правительства. 

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Комментарии
Гость, сегодня 16:10

Нормальный мужик!!!
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