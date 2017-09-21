На Вологодском кладбище идёт реконструкция мемориала

Текущий ремонт памятника и прилегающей территории проводится ежегодно, но за всю историю существования это место ни разу капитально не ремонтировалось.

Благодаря спонсорской поддержке вопрос сдвинулся с мёртвой точки: буквально на днях начинается реконструкция объекта. На первом этапе предстоит демонтировать парапет, ограждающий мемориал, снести аварийные сваи, уложить новый фундамент, проложить дренаж. После этого будут установлены новые модульные конструкции парапета.

- Модульные конструкции выбраны для того, чтобы в случае необходимости была возможность их переместить с места установки и привести в порядок – отметила начальник управления архитектуры и градостроительства - главный архитектор города Александра Юницына.

Кроме того, планируется выровнять площадку у самого монумента, заново выложив плиты, а также косметически отремонтировать серповидную стелу, - сообщила пресс-служба администрации Архангельска.