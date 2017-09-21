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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/09/28/53138.html

Общество

На Соловках открылись новые спортивные объекты

На Соловках открылись новые спортивные объекты
Фото пресс-службы правительства области
В посёлке Соловецкий завершилось строительство футбольного поля и площадки уличных тренажёров.

Уже несколько лет в Архангельской области работает программа по строительству в муниципальных образованиях плоскостных спортивных сооружений.

Первоначально предполагалось оборудовать около ста площадок, но на сегодняшний день число новых объектов перевалило за 140 и их число с каждым годом увеличивается.

Настал черед и Соловецкого архипелага. Здесь возле школы построено поле для мини-футбола с искусственным покрытием. Рядом оборудована площадка с тренажёрами.

Средства на это были выделены из областного бюджета. В общей сложности – более двух миллионов рублей.

— На таких площадках могут заниматься все желающие, это приносит огромную пользу для здоровья людей, – подчеркнул начальник отдела развития спортивной инфраструктуры агентства по спорту Архангельской области Дмитрий Малков. – В этом году в регионе появится ещё не менее десяти новых спортивных объектов под открытым небом.

В будущем году предполагается вокруг футбольного поля установить ограждение и сделать искусственное освещение.

Агентство по спорту Архангельской области, Сегодня 10:27

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