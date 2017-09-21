На 2018 год для пенсионеров установлен новый прожиточный минимум

В следующем году прожиточный минимум пенсионера составит 10 258 рублей.

До этой суммы будет установлена региональная социальная доплата к пенсии для неработающих пенсионеров, проживающих на территории Архангельской области и вышедших на пенсию после 1 января 2018 года.

Прожиточный минимум пенсионера рассчитан с учетом методических рекомендаций Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Средства на доплаты к пенсии выделяются из регионального и федерального бюджетов.

—Эта величина применяется только для определения социальной региональной доплаты к пенсии, – отметила министр труда, занятости и социального развития Архангельской области Елена Молчанова. – Для других мер социальной поддержки применяется ежеквартальный прожиточный минимум.