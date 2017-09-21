Гости Поморья смогут воспользоваться "Туром выходного дня «Архангельск: уикенд в Арктике"

Проект «Тур выходного дня «Архангельск: уикенд в Арктике» представили в рамках Всемирного дня туризма в столице Поморья. Презентация и подписание соглашения между участниками проекта состоялись в Гостиных дворах.

-Проект создан для стимулирования въездного и внутреннего турпотоков в Архангельскую область, продвижения бренда «Архангельская Арктика» и направлен на увеличение загрузки гостиничного сектора в выходные дни, – пояснила заместитель министра культуры по вопросам туризма Светлана Зеновская. – Он рассчитан прежде всего на жителей мегаполисов, которые в выходные дни могут приехать в столицу Поморья.

Тур рассчитан на три дня и две ночи и включает посещение основных достопримечательностей Архангельска и его окрестностей (набережная Северной Двины, пешеходный проспект Чумбарова-Лучинского, Гостиные дворы, Северный морской музей, музей художественного освоения Арктики им. А.А. Борисова, музей деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы», город Северодвинск).

Как пояснила Виктория Булатова, руководитель одноименного туристического центра и генеральный туроператор проекта, стоимость трехдневного тура на одного человека составит 4 600 рублей. При этом в программу входит питание в ресторанах города с акцентом на северную кухню, - сообщает пресс-служба правительства области.