В Архангельске полным ходом идёт ремонт пешеходной зоны у стадиона "Динамо"

Уже произведён свод аварийных деревьев, выкорчеваны пни и демонтированы ненужные столбы, временно убраны скамейки и малые архитектурные формы.

На этой неделе подрядчик планирует приступить к планировке территории, созданию необходимых уклонов для водоотвода и прокладке дренажа, - сообщила пресс-служба администрации Архангельска.

—Работы предстоит много – необходим подъем уровня грунта в связи с его подтоплением, будет восстановлена дренажно-ливневая канализация, которая сейчас не работает, – пояснил Михаил Краснов.

Кроме того, по проекту планируется устроить две пешеходные дорожки из брусчатки, установить 12 светильников, 14 скамеек, урны и вазоны. По всей протяженности аллеи будут высажены более ста рябин – северных деревьев, которые устойчивы к низким температурам.

При этом предусмотрено, что растения будут приобретены в питомнике высотой не менее полутора метров, чтобы аллея как можно скорее приобрела оформленный вид.