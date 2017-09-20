27 сентября педагоги и воспитатели отмечают профессиональный праздник

Учреждение знаменито проектами, которые реализуют здешние педагоги.
Часть помещения своей группы Ольга Трескина оформила в виде крестьянской избы, в которой есть даже макет русской печи.
Ребята изучают быт поморских семей, знакомятся с укладом жизни своих предков и даже вполне сносно орудуют ухватом.
—Мы собираем наши северные игрушки, книги местных писателей. У нас даже есть макет Холмогорского района, – рассказала воспитатель. – Так мы стараемся не только познакомить ребят с историей, но и привить им любовь к своей родине.
Сотрудников «Золушки» в ходе своего визита в Холмогорский район лично поздравил заместитель министра образования и науки Архангельской области Юрий Гнедышев.
Он вручил Ольге Трескиной благодарность ведомства за особый подход в деле патриотического воспитания юных северян, - сообщает министерство образования и науки АО.