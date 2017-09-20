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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/09/27/53129.html

Общество

В Архангельске пройдёт ярмарка низких цен

В Архангельске пройдёт ярмарка низких цен
Фото пресс-службы администрации Архангельска
Торговля недорогими и качественными фермерскими товарами пройдет в воскресенье на центральном рынке в рядах, расположенных по улице Выучейского.

Свежее мясо и настоящий творог, ароматная выпечка и большой ассортимент фруктов и овощей, традиционный северный мед и экзотическая утятина – организаторы ярмарки выходного дня создали все условия, чтобы архангелогородцы приобрели продукты по низким ценам, - сообщает пресс-служба городской администрации. 

- Мы ждем жителей города с 10 до 18 часов. В последний час торговли, продавцы, как правило, снижают цены. Хотя и в течение дня расценки будут заметно ниже средних по городу. Товары будут представлены фермерами, поэтому можно гарантировать высокое качество продуктов. Приглашаем и пенсионеров, которые 1 октября отмечают День пожилого человека, и молодежь, которая заботится о рациональном расходовании своих средств, и семьи с детьми. Приобщайтесь к культуре ярмарочной торговли в самом лучшем ее проявлении, - пригласил всех горожан организатор ярмарки Александр Ермолин.

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