На ремонтируемом участке Чумбаровки выложено около 40% брусчатки

Сегодня с самого утра на объекте идут работы: укладывается брусчатка, устанавливается бордюрный камень. Новая тротуарная плитка выложена от ул. Карла Либкнехта до детской площадки, что составляет примерно 40 % от необходимого объема.

Завезен песок для отсыпки следующего участка, с помощью погрузчика подготавливается основание под укладку брусчатки. Одновременно с этим идет обустройство газонов: подсыпается свежая плодородная земля, высаживаются дополнительные растения.

Скамейки, подаренные Архангельску городом-побратимом Эмденом, будут вывезены с проспекта МУП «Аркомхоз» на реставрацию.

А вот в Литературном сквере – тишина: завезена земля для газонов, но рабочих на объекте нет.

Замдиректора по производству СМУ -2 Наталья Федулова обещает, что уже сегодня земля будет рассыпана по участку. Сегодня же в сквер привезут материалы для строительства забора, после окончания земляных работ начнется обработка деревянных настилов специальной водозащитной пропиткой и декоративной морилкой, - сообщает пресс-служба городской администрации.