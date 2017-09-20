Судно Севмаша "Евгений Егоров" принимает участие в научной экспедиции

Малый флот Севмаша принимает участие в изыскательских и географических работах, которые проводит судно научно-исследовательской экспедиции в акватории Восточно-Сибирского моря и моря Лаптевых.

Дизель-электроход «Евгений Егоров» водно-транспортного цеха предприятия в составе экспедиции ушел в морской поход продолжительностью около двух месяцев. Основные задачи, которые будет выполнять один из самых больших судов заводской флотилии - это сопровождение сейсмического судна экспедиции, обеспечение технического снабжения, доставка продуктов питания, выполнение опережающего измерения глубин и других вспомогательных задач.

Опыт работы в обеспечении научных экспедиций у буксира Севмаша есть – в прошлом году он побывал в морях Лаптевых и Карском, где ученые обследовали осадочные толщи. Полученные данные использовались при поисках нефти и газа, а также при обнаружении рудных месторождений, в региональных географических исследованиях.