Жители центра Архангельска второй день сидят без отопления

Накануне, 26 сентября, в ряде домов Архангельска в связи с ремонтными работами отключили горячую воду и отопление. В обещанное время вода и тепло не вернулись в дома архангелогородцев.

"26 сентября для проведения ремонтных работ ОАО „ТГК-2“ с 6 до 22 часов ограничивается теплоснабжение в районе, ограниченном ул. Гайдара — Набережной Северной Двины — ул. Шубина — ул. Комсомольская — пр. Троицкий — ул. Суворова", - такое объявление было размещено на сайте городской администрации.

Однако, как сообщают жители указанного района, ни в 22:00, ни даже в 23:30 вода и тепло так и не появились. Утром квартиры также оставались холодными. В управляющих компаниях недовольных отправили в вышестоящие инстанции, отметив, что сделали всё зависящее от них. ТГК-2, по словам жильцов, напротив, "сваливает" ответственность на управляющие компании.

К счастью, сегодня около 10 часов утра в домах появилась горячая вода. Отопление же продолжает отсутствовать.