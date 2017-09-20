Областные депутаты переназначили Дементьева главой контрольно-счетной палаты

За Дементьева проголосовали 55 человек, против не высказался никто, также никто не воздержался. Профессионализм нынешнего главы КСП отметили губернатор Игорь Орлов и председатель комитета облсобрания по бюджету Сергей Моисеев.
Александр Дементьев стал председателем Контрольно-счетной палаты в 2011 году. До этого он избирался мэром Коряжмы, был заместителем губернатора по экономике и финансам.
Если такой крутой профессионал, специалист, то поделился бы опытом с северодвинскими коллегами, научил бы их работать.
Поздравляем, Александр Александрович.!!! Желаем успехов в работе.!!!!