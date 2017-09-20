В Архангельск прибыл новый вертолет с медицинским модулем

Как отметил министр транспорта Архангельской области Вадим Кривов, приобретение нового вертолёта стало знаковым для региона. Авиапарк предприятия не обновлялся уже 26 лет.
— Вертолёт имеет дополнительные выносные баки, что позволяет разместить внутри медицинский модуль и преодолевать расстояние в 1200 километров, то есть достичь любого уголка Архангельской области. Он оснащён современным навигационным оборудованием. Это машина нового времени, – рассказал Вадим Кривов.
Медицинский модуль укомплектован системой мониторирования и дефибриляции, аппаратом искусственной вентиляции легких, электрокардиографом, медицинскими укладками.
— Такого оборудования нет в машине скорой реанимационной помощи. При необходимости медицинская служба сможет провести минимальные операционные вмешательства прямо на борту, – рассказал главный врач Архангельской областной клинической больницы Игорь Петчин.
После пусконаладки медицинского оборудования, которая займёт несколько дней, санитарный вертолёт отправится в первый рейс на помощь северянам.
На приобретение воздушного судна было выделено 81,5 миллиона рублей за счёт средств федеральной субсидии и около 9,5 миллиона – из регионального бюджета, - сообщает пресс-служба правительства области.