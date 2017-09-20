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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/09/27/53115.html

Общество

В дни открытия юбилейного сезона в Драмтеатре стартует благотворительная акция

В дни открытия юбилейного сезона в Драмтеатре стартует благотворительная акция
30 сентября, 1 октября торжественно открывается юбилейный 85 сезон в театре драмы спектаклем «Амфитрион». В эти дни в фойе театра пройдет благотворительная ярмарка от артистов, а также в кассе будет организован сбор средств для паллиативного отделения детской областной клинической больницы.

Архангельский театр драмы уже пять лет сотрудничает с детской областной больницей – проводит праздники и оказывает благотворительную поддержку. В прошлом году театр драмы инициировал сбор средств в пользу только что открывшегося паллиативного отделения детской областной клинической больницы, в котором сейчас находятся родители вместе с детьми с неизлечимыми заболеваниями.

«При открытии отделения мы столкнулись с проблемами, связанными с его обустройством. К сожалению, невозможно всего финансово предусмотреть. Но, к счастью, нашлись благотворители, которые откликнулись и помогли нам. По опыту работы таких отделений в Москве и Санкт-Петербурге, скажу что забота о создании уюта, дружелюбной атмосферы зачастую лежит на плечах волонтеров. Мы обязаны сделать каждый день ребёнка, чье заболевание мы не в силах вылечить, радостным и светлым», – отметил главный врач паллиативного отделения Олег Низовцев.

Акция в прошлом году прошла с успехом – к ней подключились СМИ, зрители театра и горожане. На собранные средства театр драмы приобрёл предметы уюта и быта для детей с тяжелыми, неизлечимыми заболеваниями всех возрастов.

В новом театральном сезоне театр решил возобновить акцию, так как поддержка детям нужна на постоянной основе. В дни открытия сезона (30 сентября, 1 октября) в театре будет работать Благотворительная ярмарка. Зрители спектакля «Амфитрион» смогут купить хенд-мейд изделия от артистов Драматического, Кукольного и Молодёжного театров - броши, блокноты, значки и т.д. На вырученные средства будут также приобретены необходимые для отделения предметы быта и уюта, в том числе для игровой комнаты.

Кроме того, в кассе театра драмы с 27 сентября организован сбор средств в пользу отделения. Сумма пожертвований не ограничена.

Пресс-служба Архангельского театра драмы им. М.В. Ломоносова, Сегодня 09:00

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