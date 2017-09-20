В НАО также будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки, ночью и утром туман. Ветер юго-западный и западный 5-10 м/с, по побережью местами порывы 12-14 м/с. Температура ночью -1,+4°, днем +5,+10°, - сообщает Северное УГМС.
|
Новости дня
В Архангельске состоится фестиваль фейферков
На ремонтируемом участке Чумбаровки выложено около 40% брусчатки
Житель Няндомы ударил знакомого ножом в шею
Судно Севмаша "Евгений Егоров" принимает участие в научной экспедиции
|
Среда, 27 сентября, 13:50
Ваш регион: Все Поморье
Все Поморье
Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/09/27/53113.html
|
27 сентября в Поморье ожидается небольшой дождь
В среду в регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь, ночью и утром туман. Ветер переменный 1-5 м/с. Температура ночью +2,+7°, при прояснениях до -2°; днем +8,+13°.
В НАО также будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки, ночью и утром туман. Ветер юго-западный и западный 5-10 м/с, по побережью местами порывы 12-14 м/с. Температура ночью -1,+4°, днем +5,+10°, - сообщает Северное УГМС.
|
Главное
Жители центра Архангельска второй день сидят без отопления Сегодня 12:19
Новый замгубернатора Елена Кутукова: хочу, чтобы Архангельск не путали с АстраханьюСегодня 10:02
Областные депутаты переназначили Дементьева главой контрольно-счетной палатыСегодня 09:46
Советник Годзиша Иван Кузнецов поменял СИЗО на домашний арестВчера 15:43
Нашелся преемник Гришкова. Представительство в Москве может возглавить дамаВчера 13:22
Общество
В Архангельске состоится фестиваль фейферковСегодня 13:50
На ремонтируемом участке Чумбаровки выложено около 40% брусчаткиСегодня 13:34
Судно Севмаша "Евгений Егоров" принимает участие в научной экспедицииСегодня 12:28
Жители центра Архангельска второй день сидят без отопления Сегодня 12:19
В Архангельск прибыл новый вертолет с медицинским модулемСегодня 10:20
В Архангельске состоится фестиваль фейферков
На ремонтируемом участке Чумбаровки выложено около 40% брусчатки
Судно Севмаша "Евгений Егоров" принимает участие в научной экспедиции
Жители центра Архангельска второй день сидят без отопления
Архангельский ЦБК - в топ-200 крупнейших экспортеров России
АЦБК направил 9 лучших студентов Новодвинского индустриального техникума в Австрию
«Илим» освоил выпуск всех граммажей мелованной бумаги
Группа компаний «Титан» вошла в 200 крупнейших экспортеров России
"Ростелеком" приглашает жителей и гостей Архангельска на Маргаритинскую ярмарку
Новый замгубернатора Елена Кутукова: хочу, чтобы Архангельск не путали с Астраханью
Нашелся преемник Гришкова. Представительство в Москве может возглавить дама
Меркушкин, на выход, подготовиться Ковтун. Нелюбимые губернаторы уходят
Новый формат выборов глав. Районный коэффициент
Житель Няндомы ударил знакомого ножом в шею
В Мезенском районе работник переправы пострадал, спасая тонущего рыбака
В Холмогорах девочка-подросток осуждена за хищение и хранение наркотика
В Коряжме подросток устраивал гребежи и разбои
В Архангельске пройдёт самый масштабный в России День ходьбы
«Водник» разгромил кировскую команду «Родина»
"Водник" сыграл вничью с московским "Динамо"
В Архангельске пройдёт шахматно-шашечный турнир среди ветеранов
В Архангельске выступил норвежский ансамбль Arktisk Sinfonietta
В Архангельске Татьяна Зеленина представит новое издание «Тайн старого Дома»
Маргаритинская ярмарка с Северным хором – настоящий русский праздник
На камерной сцене Архангельского театра драмы сыграли спектакль немецкого режиссера
|Свидетельство
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.
Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.
При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.
|Электронное периодическое издание
163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
Коммерческий отдел:
|Сделано в Artil.ru