На маршруты №11, №76 и №38 объявлен новый аукцион

Сегодня начальник управления транспорта, дорог и мостов Алексей Потолов рассказал журналистам об алгоритме действий мэрии при определении нового перевозчика на маршрутах №11, №76 и №38.

Как сообщалось вчера, победитель проведенного аукциона ИП Яковлев А.О. нарушил условия муниципального контракта, не предоставив документы о наличии у него на законных правах необходимых транспортных средств – 26 низкопольных автобусов среднего класса для выхода на маршруты №11, №76. В связи с этим администрация расторгла с ним контракт.

- Поскольку контракт уже был подписан, то законодательство не позволяет после расторжения подписать контракт с предприятием, занявшим второе место на аукционе. Поэтому в кратчайшие сроки будет проведен повторный аукцион, на котором определится новый победитель. Эта процедура не отразится на транспортном обеспечении горожан: в рамках заключенного несколько лет назад договора перевозчик по-прежнему обязан выводить в рейсы автобусы. Планировалось, что новые автобусы появятся на улицах города 11 ноября. И мы предпримем все возможное, чтобы эти сроки не отодвинулись, не смотря на необходимость проведения повторного аукциона, - пояснил Алексей Потолов.

Что касается конкурсной документации и технического задания, то они меняться не будут: городские власти намерены сохранить требование о среднем классе автобусов и 2017-ом годе их выпуска.

- Предложение ИП Яковлева о внесении изменений в контракт – замену автобусов среднего класса на автобусы малого класса – не рассматривается в принципе. Это противоречит законодательству, поскольку именно на таких – равных для всех условиях проводился аукцион. Это противоречит и интересам горожан, и концепции новой маршрутной сети, которую внедряют городские власти, - уточнил Алексей Потолов.