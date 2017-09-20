В Вельске открылся зональный центр патриотического воспитания

В Вельске открыли очередной, уже девятый в Архангельской области зональный центр патриотического воспитания.

Центр создан на базе военно-патриотического клуба «Отечество». Свидетельство о регистрации и комплект снаряжения руководителю зонального центра Марии Варавиной вручил директор ГАУ Архангельской области «Патриот» Евгений Корнюх.

—В Вельском районе достаточно большое количество патриотических организаций, есть своя история кадетского образования в школах и центрах дополнительного образования. Зональный центр станет площадкой для объединения общественников района, даст возможность развиваться, проводить больше мероприятий, поможет сформировать более продуманную систему военно-патриотического воспитания детей, – сказал Евгений Корнюх.

Он подчеркнул, что зональный центр создан на базе ВПК «Отечество» неслучайно. Об этом полгода назад договорились местные общественники в ходе профильного круглого стола.

Руководитель зонального центра патриотического воспитания Мария Варавина подчеркнула:

«Мы планируем проводить работу совместно с органами государственного управления, общественными организациями, школами Вельского района. Приглашаем к сотрудничеству коллег из Шенкурского и Устьянского районов».

В ходе церемонии открытия в ряды юнармейцев вступили 24 курсанта клуба «Бастион», - сообщает пресс-служба центра "Патриот".