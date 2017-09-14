26 сентября выходит свежий номер "Правды Севера"

Маргаритинскую ярмарку хвалят и ругают, но никто не допускает мысли о том, что она может прекратить свое существование. В свежем номере газеты – о некоторых важных и знаковых событиях, которые прошли во время больших архангельских торгов.

Когда лес станет главенствовать в отечественной экономике и вытеснит нефть? Ведь он восстанавливаемое природное богатство. Об этом разговор с Константином Дорониным, министром природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области.

«Мне очень легко принимать решения» – это название еще одного большого интервью. На этот раз с директор АМИ Еленой Смягликовой – первой женщиной руководителем в истории архангельской мореходки. Она расскажет, как ей работается с «морскими волками» и о том, когда можно будет в Архангельске получить высшее морское образование.

12-го октября в Котласе семья с тремя детьми по судебному решению должна быть выселена из двухкомнатной квартиры в новостройке. Права собственности на свою квартиру они лишились, согласившись в 2013 году помочь в делах бизнеса одному приятелю из Коряжмы. Доброе дело повернулось неожиданно.

История сложная, но одно в ней ясно – все чаще на улице оказываются те, кто ни в чем не виноват, никаких решений не принимал и документов не подписывал. Это дети. И их интересы сейчас в нашем социальном государстве не защищает никто. Может, пришло время подумать о новом современном законе, который бы не ограничивал свободу жилищного рынка, но не позволял творится в нем произволу. Об этом – в корреспонденции под названием «От чистого сердца».

Архангельский областной суд оставил в силе решение о выплате штрафа за установку памятной таблички на доме репрессированного человека. Сенсации в апелляции не случилось – обвинительный исход громкого административного дела не изменился. Но областной суд допросил свидетеля – сотрудника полиции, которого не было на рассмотрении дела в Ломоносовском районном суде – а также попытался выяснить, кто именно держал в руках отвёртку и вкручивал саморезы в стену дома. О продолжении необычного дела читайте в корреспонденции «Дело «Последнего адреса» дойдёт до Верховного суда». Она опубликована в традиционной подборке «Закон и мы». Здесь же ужасающая история и супругах – риэлтерах, которые с помощью наемных убийц ради квартиры лишили жизни двух почтенных стариков. В подборке еще одна публикация, в которой предостережение тем, кто путает свой дом с чужим. Или считает его своим, поскольку там живет бывшая супруга. Но, даже зайдя самовольно за зубной щеткой, можно угодить за решетку. И таких случаев немало. Об этом опыте – в корреспонденции «У чужого порога: один шаг – и судимость».

1-го октября, в Международный день музыки, Поморская филармония открывает 80?й сезон. И в нынешнем сезоне в филармонии предполагается реорганизация. К коллективу присоединился Архангельский камерный оркестр под управлением Владимира Онуфриева, который отныне будет называться филармоническим. Об особенностях предстоящего сезона рассказывает художественный руководитель Поморской филармонии Лариса Спиранова. Интервью называется «Под музыкальной крышей».

На днях в кинотеатр «Русь» и, как выяснилось, и другие киносети города, пришли письма с угрозами – в том, что члены движения «Христианское государство» могут предпринять любые меры вплоть до поджогов, чтобы помешать прокату нашумевшего фильма Алексея Учителя. В ответ на это депутат Александр Дятлов, который владеет «Русью», обратился в правоохранительные органы и к главе региона, а также созвал в облсобрании встречу прокатчиков с представителями культурной и церковной общественности. Встреча стала своего рода беспрецедентным событием – первым публичным обсуждением «Матильды» в таком составе. Как оно происходило? Об этом рассказывает корреспондент газеты в репортаже под названием «Матильда» и без охраны?».

В рубрике «История «Правды Севера» в фотографии» постоянный ее ведущий Сергей Доморощенов на этот раз рассказывает о таких газетных тружениках как Павел Семёнович Некрасов и Людмила Владимировна Пластинина. История называется «Только и свету в окне».

В номере – подробная афиша октября, где рассказывается о важных событиях, которые ожидаются и в районах области, и в Архангельске.