Новости дня

В Няндоме женщина убила мужа во время ссоры

26 сентября выходит свежий номер "Правды Севера"

Тележурналист Валерия Жгилева рассказала студентам о журналистском расследовании

В САФУ выбрали самый талантливый студотряд

Мобильная версия 16+

Вторник, 26 сентября, 10:17

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/09/26/53096.html

Общество

26 сентября выходит свежий номер "Правды Севера"

26 сентября выходит свежий номер "Правды Севера"
Маргаритинскую ярмарку хвалят и ругают, но никто не допускает мысли о том, что она может прекратить свое существование. В свежем номере газеты – о некоторых важных и знаковых событиях, которые прошли во время больших архангельских торгов.

Когда лес станет главенствовать в отечественной экономике и вытеснит нефть? Ведь он восстанавливаемое природное богатство. Об этом разговор с Константином Дорониным, министром природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области.

«Мне очень легко принимать решения» – это название еще одного большого интервью. На этот раз с директор АМИ Еленой Смягликовой – первой женщиной руководителем в истории архангельской мореходки. Она расскажет, как ей работается с «морскими волками» и о том, когда можно будет в Архангельске получить высшее морское образование.

12-го октября в Котласе семья с тремя детьми по судебному решению должна быть выселена из двухкомнатной квартиры в новостройке. Права собственности на свою квартиру они лишились, согласившись в 2013 году помочь в делах бизнеса одному приятелю из Коряжмы. Доброе дело повернулось неожиданно.

История  сложная, но одно в ней ясно – все чаще на улице оказываются те, кто  ни в чем не виноват, никаких решений не принимал и документов не подписывал. Это дети. И их интересы сейчас в нашем социальном государстве не защищает никто. Может, пришло время подумать о новом современном законе, который бы не ограничивал свободу жилищного рынка, но не позволял творится в нем произволу. Об этом – в корреспонденции под названием «От чистого сердца».

Архангельский областной суд оставил в силе решение о выплате штрафа за установку памятной таблички на доме репрессированного человека. Сенсации в апелляции не случилось – обвинительный исход громкого административного дела не изменился. Но областной суд допросил свидетеля – сотрудника полиции, которого не было на рассмотрении дела в Ломоносовском районном суде – а также попытался выяснить, кто именно держал в руках отвёртку и вкручивал саморезы в стену дома. О продолжении необычного дела  читайте в корреспонденции «Дело «Последнего адреса» дойдёт до Верховного суда». Она опубликована в традиционной подборке «Закон и мы». Здесь же ужасающая история и супругах – риэлтерах, которые с помощью наемных убийц ради квартиры лишили жизни двух почтенных стариков.  В подборке еще одна публикация, в которой предостережение тем, кто путает свой дом с чужим. Или считает его своим, поскольку там живет бывшая супруга. Но, даже зайдя самовольно за зубной щеткой, можно угодить за решетку. И таких случаев немало.  Об этом  опыте – в корреспонденции «У чужого порога: один шаг – и судимость».

1-го октября, в Международный день музыки, Поморская филармония открывает 80?й сезон. И в нынешнем сезоне в филармонии предполагается реорганизация.  К коллективу присоединился Архангельский камерный оркестр под управлением Владимира Онуфриева, который отныне будет называться филармоническим. Об особенностях предстоящего сезона рассказывает художественный руководитель Поморской филармонии Лариса Спиранова. Интервью называется «Под музыкальной крышей».

На днях в кинотеатр «Русь» и, как выяснилось, и другие киносети города, пришли письма с угрозами – в том, что члены движения «Христианское государство» могут предпринять любые меры вплоть до поджогов, чтобы помешать прокату нашумевшего  фильма Алексея Учителя. В ответ на это депутат Александр Дятлов, который владеет «Русью», обратился в правоохранительные органы и к главе региона, а также созвал  в облсобрании встречу прокатчиков с представителями культурной и церковной общественности. Встреча стала своего рода беспрецедентным событием – первым публичным обсуждением «Матильды» в таком составе. Как оно происходило? Об этом рассказывает  корреспондент газеты в репортаже под названием «Матильда» и без охраны?».

В рубрике  «История «Правды Севера» в фотографии» постоянный ее ведущий Сергей Доморощенов на этот раз рассказывает о  таких газетных тружениках как Павел Семёнович Некрасов и Людмила Владимировна Пластинина. История называется  «Только и свету в окне».

В  номере – подробная афиша  октября, где рассказывается о важных событиях, которые  ожидаются и в районах области, и в Архангельске.

Сегодня 09:35

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

26 сентября в Поморье ожидается небольшой дождь и туманСегодня 08:30

Низкопольные автобусы отменяются? Бизнесмен Яковлев не выполнил условияВчера 14:19
2 комментария

Губернатор о торговле у дворца спорта: это Лужники 90-х! Вчера 12:59
2 комментария

В Архангельске выступил норвежский ансамбль Arktisk SinfoniettaВчера 11:24

25 сентября в Поморье сохранится прохладная облачная погодаВчера 08:42

Общество

Тележурналист Валерия Жгилева рассказала студентам о журналистском расследованииСегодня 09:20

В САФУ выбрали самый талантливый студотрядСегодня 09:00

26 сентября в Поморье ожидается небольшой дождь и туманСегодня 08:30

В Северодвинске прошли областные соревнования по спортивному лазертагуВчера 18:40

Не все архангелогородцы остались довольны Маргаритинской ярмаркойВчера 17:30
2 комментария

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

Тележурналист Валерия Жгилева рассказала студентам о журналистском расследовании

В САФУ выбрали самый талантливый студотряд

26 сентября в Поморье ожидается небольшой дождь и туман

В Северодвинске прошли областные соревнования по спортивному лазертагу

АЦБК направил 9 лучших студентов Новодвинского индустриального техникума в Австрию

«Илим» освоил выпуск всех граммажей мелованной бумаги

Группа компаний «Титан» вошла в 200 крупнейших экспортеров России

"Ростелеком" приглашает жителей и гостей Архангельска на Маргаритинскую ярмарку

В январе – августе заготовка древесины леспромхозами ГК «Титан» составила 1 467,3 тыс. м³

Новый формат выборов глав. Районный коэффициент

Хождение в народ. Годзиш на автобусе, Скубенко пешком

Игорь Скубенко назначил "социального" зама

Это не она: в соцсетях появилась фейковая страница Надежды Виноградовой

Бывший конкурент Игоря Скубенко стал его замом

В Няндоме женщина убила мужа во время ссоры

В Новодвинске неизвестный совершил поджог автомобиля

Следственные органы займутся расследованием пожара на Соловках

В Вельске водитель скутера погиб в ДТП

В Котласе женщина странным образом получила ожоги

"Водник" сыграл вничью с московским "Динамо"

В Архангельске пройдёт шахматно-шашечный турнир среди ветеранов

Сегодня "Водник" сыграет с московским "Динамо"

В Северодвинске открылась спартакиада для молодёжи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации

«Водник» осложнил себе задачу выхода в следующий этап Кубка России

В Архангельске выступил норвежский ансамбль Arktisk Sinfonietta

В Архангельске Татьяна Зеленина представит новое издание «Тайн старого Дома»

Маргаритинская ярмарка с Северным хором – настоящий русский праздник

На камерной сцене Архангельского театра драмы сыграли спектакль немецкого режиссера

Церемония открытия Маргаритинки состоится 22 сентября
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Политика в отношении обработки персональных данных.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720

Коммерческий отдел:
(8182) 47-07-96 Татьяна Подволоцкая
(8182) 47-08-79 Евгения Лутьянова
(8182) 47-08-54 Елена Глазачева

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru