В САФУ выбрали самый талантливый студотряд

В университете прошел конкурс талантов студенческих трудовых отрядов «Талисман». Конкурс прошел в пятый раз. В соревновании приняли участие 14 коллективов.

«В советских трудовых отрядах основным жанром были песни под гитару. Гитара была в каждом отряде. Пели вечером в общежитии или у костра, и в обеденный перерыв. У нас были и выступления агитбригад, и слеты. Я в первый раз на фестивале, впечатления положительные. Появляется много новых форм, у нас не было речевок, например», - отметил член жюри Александр Попов.

Лучшим танцевальным номером стало выступление ССО «Борей», приз за первое место в вокальном направлении взяли бойцы ОСПО «Феникс», лучшими в оригинальном жанре стали ССО «Искра», а в инструментальном направлении и в жанре «визуальное искусство» - ССО Корабел.

«В третьем трудовом семестре мы ездили в детский оздоровительный лагерь „Орленок“, там устраивали занятия для детей. Мы устраивали им, например, бенефис Бабы Яги, дети сами придумывали номера. Это была моя первая целена. Нашему отряду все там понравилось, в следующем году собираемся всем отрядом на юг в другой лагерь. На фестивале много отрядов, обязательно с кем-нибудь познакомимся!» - рассказал боец ДСПО «Орлята» Евгений Косиков.