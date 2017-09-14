В НАО облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки, ночью и утром туман. Ветер ночью северо-западный и северный , с переходом днем на юго-западный и западный 3-8 м/с. Температура ночью 0,+5°, днем +5,+10°, - сообщает Северное УГМС.
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Вторник, 26 сентября, 10:17
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Все Поморье
Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/09/26/53091.html
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26 сентября в Поморье ожидается небольшой дождь и туман
РressFoto
Во вторник в регионе будет стоять облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь, ночью и утром туман. Ветер переменный 2-5 м/с. Температура ночью +1,+6°, днем +9,+14°.
В НАО облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки, ночью и утром туман. Ветер ночью северо-западный и северный , с переходом днем на юго-западный и западный 3-8 м/с. Температура ночью 0,+5°, днем +5,+10°, - сообщает Северное УГМС.
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