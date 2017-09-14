В Северодвинске прошли областные соревнования по спортивному лазертагу

Первое место у Северодвинского детского дома, второе - у детского дома «Беломорец». В соревнованиях участвовали более 90 ребят из социальных учреждений Северодвинска, Онеги, Новодвинска и Архангельска.

Под чутким руководством профессионалов - общероссийской общественной организации «Офицеры России» и северодвинского клуба «Братство стали» - мальчишки и девчонки прошли инструктаж, представили свою команду и вступили в лазерный бой. Завершением соревнований стал обед на свежем воздухе, организованный сотрудниками Северодвинского детского дома - по-военному приготовленная гречневая каша с тушенкой.

По итогам соревнований северодвинские команды заняли первое и второе призовые места, третье место у Рембуевского детского дома. Победители были награждены ценными спортивными призами, а участники - грамотами, - сообщает пресс-служба администрации Северодвинска.