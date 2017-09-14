Не все архангелогородцы остались довольны Маргаритинской ярмаркой

В воскресенье в Архангельске завершилась Маргаритинская ярмарка. В этом году в ней приняли участие целых 42 региона и 5 государств. Масштаб впечатляет. Однако, жители города после окончания ярмарки вздохнули с облегчением. Причем даже те, кто принципиально не посещал торговые ряды.

Прилавки на "Маргаритинке" действительно ломились от товаров: лоскутные покрывали и коврики, расписные козули, Воронежские масла и Вельский мёд, тёплые варежки и произведения гончарного мастерства, рыба, восточные сладости, деревянные игрушки.

Так чем же недовольны горожане?

В интернете развернулись целые дискуссии, суть которых сводится к одному: люди не видят смысла в проведении ярмарки.

Большая часть горожан возмущена высокими ценами: "Зачем проводить ярмарку, если такую же картошку в магазине можно купить гораздо дешевле?".

"Второй год покупаю на ярмарке хороший мёд из Воронежа. В этом году цена подскочила в два раза. Продавец жалуется, что пришлось взвинтить цену на товар потому что плата за место выросла в два раза", - рассказала Анастасия К.

К слову, ярмарка предполагает такой формат торговли, где желающий купить продукцию по более низкой цене может торговаться с продавцом сколько душе угодно и сбить цену до подходящей.

В этот раз многие остались недовольны качеством продуктов. В частности, жалуются на рыбу и колбасы. Жительница Новодвинска Валерия Лукина рассказывает "Купила в одной из палаток сельдь и копченую рыбу. Дома разрезала - и в той и в другой кишели черви. Пришлось выкинуть".

Неожиданные отзывы оставили архангелогородцы, проживающие рядом с местом проведения ярмарки. Помимо банального недовольства шумом и перекрытым движением, люди очень просят организаторов ярмарки в следующем году обеспечить торговцев туалетами. Жительница дома No2 по улице Выучейского сообщила, что по непонятным причинам продавцы устроили туалет прямо во дворе их дома.

Конечно, есть и хорошие отзывы, но их число, к сожалению, пока не превышает число плохих. Мы же считаем, что ярмарка городу нужна. Бойкая торговля, шум и толпа - неотъемлемые спутники традиционной ярмарки. А традиции надо сохранять. Конечно, адаптируя их под современную действительность.