На Яграх пройдёт плодовоовощная ярмарка

С 28 сентября по 1 октября на территории торгового комплекса на проспекте Бутомы, 1А будет проходить традиционная плодоовощная ярмарка.

Кроме фруктов и овощей из Архангельской области и других регионов России (Вологодская, Костромская, Нижегородская области) там будут представлены дары северного края (грибы, ягоды), продукты питания, выпечка, мёд, специи, мясная и молочная продукции, сладости.

Из непродовольственной группы будут представлены товары народных промыслов, трикотажные изделия, кожгалантерея, постельное бельё, верхняя одежда, сувениры и другие непродовольственные товары. Дачники смогут приобрести саженцы из Архангельской и Вологодской областей, - сообщила пресс-служба администрации Северодвинска.

Режим работы ярмарки: 28 и 29 сентября с 10.00 до 19.00; 30 сентября и 1 октября с 10.00 до 18.00.