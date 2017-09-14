В Архангельске пройдет уникальный проект «Тайны Женственности»

В рамках проекта состоится 7 тренингов и мастер-классов, направленных на различные сферы жизни современной женщины.
На проекте разберут такие направления, как самопознание, то есть, что сделать, чтобы слышать и чувствовать себя; взаимоотношения – как создать счастливые семейные отношения и карьера – как совместить женственность и реализоваться в социальной жизни.
Мероприятие поможет познать технологии быстрого и успешного приспособления к меняющимся условиям жизни, получить заряд мотивирующей энергии для непрерывной самореализации.
Подробную информацию о проекте можно узнать в группе проекта.