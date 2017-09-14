В Архангельске пройдет уникальный проект «Тайны Женственности»

30 сентября 2017 года в Архангельске на базе библиотеки имени Е.И. Овсянкина с 10:00 до 18:30 пройдет уникальный проект «Тайны Женственности», который ответит на самые волнующие женские вопросы.

В рамках проекта состоится 7 тренингов и мастер-классов, направленных на различные сферы жизни современной женщины.

На проекте разберут такие направления, как самопознание, то есть, что сделать, чтобы слышать и чувствовать себя; взаимоотношения – как создать счастливые семейные отношения и карьера – как совместить женственность и реализоваться в социальной жизни.

Мероприятие поможет познать технологии быстрого и успешного приспособления к меняющимся условиям жизни, получить заряд мотивирующей энергии для непрерывной самореализации.

Подробную информацию о проекте можно узнать в группе проекта.