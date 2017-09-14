Низкопольные автобусы отменяются? Бизнесмен Яковлев не выполнил условия

Контракт с победителем аукциона на маршруты №11, №38 и №76 будет расторгнут.

Администрация города и ИП Яковлев А.О. заключили контракт на перевозку по трем городским маршрутам. До 22 сентября подрядчик был обязан представить документы о наличии у него новых автобусов. Однако в пятницу выяснилось, что таковых у него нет. Контракт с ним будет расторгнут.

На маршрутах №11 и №76 пассажиров должны обслуживать автобусы среднего класса 2017 года выпуска, на маршруте №38 – малого класса. Условия контракта были известны всем, кто заявился на участие в аукционе, в том числе, и ИП Яковлеву, одержавшему победу.

- 22 сентября в письменном виде ИП Яковлев уведомил департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры, что не имеет возможности в установленный срок представить заказчику документы о наличии необходимых автобусов. В своем письме он ссылается на то, что на складах поставщиков нет необходимого количества транспортных средств, и предлагает изменить сроки начала выполнения работ на апрель 2018 года либо изменить класс автобусов. Однако такое предложение не может быть поддержано муниципалитетом, поскольку он действует в интересах горожан. Заявляясь на участие в аукционе и, тем более, подписывая контракт, предприниматель должен был удостовериться в собственных возможностях. Поскольку ИП Яковлев не обеспечил исполнение контракта в части предоставления документов о наличии автобусов, контракт с ним будет расторгнут. Администрация Архангельска будет ходатайствовать о включении предпринимателя в реестр недобросовестных поставщиков, - изложил позицию городских властей начальник управления транспорта, дорог и мостов Алексей Потолов.

После расторжения контракта будет проведен отбор подрядчика на основании конкурсной процедуры, - сообщила пресс-служба администрации Архангельска.