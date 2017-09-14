Архангельская делегация привезет в Сочи пятиметровую птицу счастья

В октябре делегация Архангельской областиотправится в Сочи на XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов.

Как пояснил организатор «Тайболы» Илья Кузубов, визитной карточкой области станет деревянная щепная птица с размахом крыльев пять метров, эту масштабную скульптуру и возведут мастера фестиваля.

Фактически – это шкаф, на полках которого гости найдут книги, фотографии, плакаты, спортивные кубки и другие предметы, рассказывающие о молодёжи, культуре и природе нашего края, - пишет портал "Правда Севера".

– Идея арт-объект проста. Деревянная птица – это символ Севера, а нашу область можно сравнить с открытой книгой – доброжелательная, простая, без интриг и плохих мыслей, – рассказал автор эскизов – художник Александр Менухов.