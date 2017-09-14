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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/09/25/53081.html

Общество

В Архангельске к теплоснабжению подключены 98% жилищного фонда

В Архангельске к теплоснабжению подключены 98% жилищного фонда
РressFoto
В столице Поморья более 98% жилищного фонда подключены к теплоснабжению. Подготовка к осеннему сезону осуществлена на 100% котельных и центральных тепловых пунктов, 99,7% тепловых сетей и 98% жилых домов.

- За прошедшие выходные удалось решить вопрос с подачей теплоносителя на 7 жилых объектов. В настоящее время отопление отсутствует в 34 домах. Основная их часть остается без тепла по вине управляющих компаний «Мир» и «Восход». Будет проводиться работа по смене этих управляющих компаний, - пояснил Никита Кривонкин, директор департамента городского хозяйства.

Что касается создания запаса топлива, то у теплоснабжающих организаций заключены соответствующие договоры. Конкурсные процедуры на поставку топлива на материковые котельные АО «АрхоблЭнерго» объявлен, - сообщила пресс-служба городской администрации.

- С 23 по 25 сентября была остановлена работа котельной на ул. Речников,1. На утро сегодняшнего дня неисправность здесь устранена, котельная запущена на выработку горячего водоснабжения и с 12 часов – на обеспечение теплоснабжением потребителей, - доложил Никита Кривонкин.

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