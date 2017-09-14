На благотворительной ярмарке в доме ребёнка выручили 140 тысяч рублей

«К Поморьюшке на ярмарку» – благотворительная акция под таким названием состоялась в специализированном доме ребёнка для детей с поражением центральной нервной системы. Она прошла в рамках Маргаритинской ярмарки.

На ярмарку в дом ребенка пришли представители правительства, руководители многих предприятий области, предприниматели. Торговые ряды буквально «ломились» от товаров: домашние заготовки, свежая выпечка, игрушки и картины, созданные руками сотрудников, вязаные носки и рукавички, куклы-обереги.

Поддержали проект почти 30 социальных учреждений области.

Завершилась ярмарка аукционом.

Картина художницы Юлии Сухих досталась председателю Архангельского областного собрания депутатов Виктору Новожилову. Копчёная щука и пирог с рыбой – министру транспорта Вадиму Кривову.

—В таком творческом и сплоченном коллективе всегда приходят в голову хорошие идеи, направленные на благо малышей, и такой коллектив хочется поддерживать, – заявил глава Поморья.

Вырученные на ярмарке средства – почти 140 тысяч рублей – будут направлены на ремонт и приобретение детских тренажёров для спортивного зала.

Сегодня в областном специализированном доме ребенка воспитывается более 100 детей раннего возраста с поражением центральной нервной системы, врожденными пороками и аномалиями развития, - сообщает министерство здравоохранения Архангельской области.