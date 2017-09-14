В Северном округе отключат водоснабжение В связи с проведением плановых ремонтных работ на водоочистной станции в Северном округе будет проведено отключение от водоснабжения в период с 23 часов 3 октября до 5 часов 4 октября. Также воды не будет в период с 23 часов 5 октября до 5 часов 6 октября. Горожан просят сделать необходимой запас воды, - сообщила пресс-служба городской администрации. Нашли ошибку? Выделите текст,

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