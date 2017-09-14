Также воды не будет в период с 23 часов 5 октября до 5 часов 6 октября.
Горожан просят сделать необходимой запас воды, - сообщила пресс-служба городской администрации.
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Понедельник, 25 сентября, 19:01
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/09/25/53077.html
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В Северном округе отключат водоснабжение
В связи с проведением плановых ремонтных работ на водоочистной станции в Северном округе будет проведено отключение от водоснабжения в период с 23 часов 3 октября до 5 часов 4 октября.
Также воды не будет в период с 23 часов 5 октября до 5 часов 6 октября.
Горожан просят сделать необходимой запас воды, - сообщила пресс-служба городской администрации.
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