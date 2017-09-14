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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/09/25/53071.html

Общество

25 сентября в Поморье сохранится прохладная облачная погода

25 сентября в Поморье сохранится прохладная облачная погода
В понедельник в регионе местами пройдет небольшой дождь, ночью и утром туман. Ветер северо-западный и северный 2-7 м/с. Температура ночью +2,+7°, местами при прояснениях 0,-2°; днем +10,+11°, на северо-востоке области +7,+10°.

В НАО облачная с прояснениями погода. Местами пройдет дождь. Ветер северо-западный 6-11 м/с, местами порывы 13-18 м/с. Температура ночью +1,+6°, днем +4,+9°, - сообщает Северное УГМС.

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