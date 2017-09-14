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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/09/24/53070.html

Общество

Поморьем заинтересовались китайские туристы

Поморьем заинтересовались китайские туристы
фото с сайта правительства Архангельской области
На пароходе «Николай Гоголь» состоялось совещание представителей министерства культуры Архангельской области, ведущих туроператоров региона и делегации Китая. В составе китайской делегации – специалисты Государственного управления по делам туризма КНР во главе с заместителем начальника Департамента международного сотрудничества Фэн Литао и руководители крупных туристических компаний Китая.

Их сопровождал представитель российской туристической ассоциации «Мир без границ» Игорь Кузьмин. Это профессиональное объединение занимается продвижением китайско-российского туризма и национального туристского продукта на внутреннем и международном рынках.

На совещании обсуждались вопросы организации поездок китайских туристов в Архангельскую область. Делегация из КНР в столице Поморья успела познакомиться со многими достопримечательностями Русского Севера, принять участие в мастер-классах, посетить учреждения культуры, известные предприятия региона.

На встрече зарубежные специалисты проявили интерес не только к набирающим популярность арктическим турам на ледоколах, но и к путешествиям по живописным районам области и в ее столицу.

— Очень интересно было бы приезжать в старинные русские дома на Севере, чтобы встречали хозяева в народных костюмах, с хлебом-солью, показывая свои традиции, – отметил Фэн Литао, вспомнив посещение музея под открытым небом «Малые Корелы», вызвавшее много положительных эмоций.

Северные туроператоры рассказали китайским специалистам и коллегам о турах по Архангельской области, как познавательных, так и для активного отдыха. Среди представленных турпродуктов – поездки на Соловки, остров Кий, в Голубино, Кенозерский национальный парк и многие другие.

Большое внимание китайцев привлек активный отдых на Севере: посещение стойбищ оленеводов, зимние туры вокруг Онежского полуострова на снегоходах, летние – на катерах по рекам и Белому морю, с охотой и рыбалкой. В особенности им понравилась возможность забрать трофеи с собой в Китай.

В рамках совещания российская и китайская стороны смогли прояснить ряд практических вопросов. Китайские специалисты интересовались транспортными возможностями операторов, ценами на туры, придавая максимальное значение тем услугам, которые включены в стоимость, и тем, которые туристы из Китая смогут приобрести дополнительно.

— Представленные турпродукты очень интересны нашим туристам. Это то, зачем мы сюда приехали, – так резюмировали встречу члены китайской делегации, отметив, что для них важно понимание таких моментов, как сроки, за которые должны заказываться туры, и условия проживания.

В этой связи, по словам китайских гостей, высока роль налаженных коммуникаций, в том числе возможность получить информацию о поморских турпродуктах в интернете на китайском языке.

Вчера 20:27

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