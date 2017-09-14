В столице Поморья официально открылась Маргаритинская ярмарка

Расписные козули и лоскутные покрывала, таёжный мёд и ароматное масло, тёплые варежки и любовно сделанные потомственными гончарами крынки – глаза разбегаются от обилия товаров.

С самого утра торговля идёт бойко: идёт дружелюбный торг, довольные покупатели переходят от витрины к витрине, сообщает пресс-служба администрации Архангельска.

Муниципальные образования области представили на Маргаритинке свои экспозиции, дающие представление о самобытности района или города, их лучших достижениях и практиках.

Одним из самых ярких получился выставочный центр Архангельска, представивший предприятия города, производящие экологически чистую продукцию из даров моря: Архангельский траловый флот и Архангельский опытный водорослевый комбинат.

С интересом наблюдают за торговлей и иностранные гости. Мэр норвежского города Вардё – давнего побратима Архангельска – Роберт Йенсен поделился, что в их стране существует Поморский фестиваль, так же, как и Маргаритинка, дающий возможность участникам представить свою культуру и традиции.

- Норвеги тоже делают некоторые запасы, приобретая продукты впрок, правда, с чуть меньшим задором, чем архангелогородцы, – с улыбкой отметил господин Йенсен.

Уже в скором будущем возможности Маргаритинской ярмарки могут стать еще шире. С появлением в городе выставочного центра «Норд-экспо», который строится на улице Папанина, появятся большие комфортабельные площади, которые смогут принять еще большее число гостей.