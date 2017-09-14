Новости дня

В Приморском районе двое несовершеннолетних погибли в ДТП

В областной больнице УФСИН осужденный причинил себе повреждения

В столице Поморья официально открылась Маргаритинская ярмарка

В Архангельске школьникам торжественно вручили паспорта

Мобильная версия 16+

Суббота, 23 сентября, 20:52

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/09/23/53059.html

Общество

В столице Поморья официально открылась Маргаритинская ярмарка

В столице Поморья официально открылась Маргаритинская ярмарка
Фото пресс-службы администрации Архангельска
Расписные козули и лоскутные покрывала, таёжный мёд и ароматное масло, тёплые варежки и любовно сделанные потомственными гончарами крынки – глаза разбегаются от обилия товаров.

С самого утра торговля идёт бойко: идёт дружелюбный торг, довольные покупатели переходят от витрины к витрине, сообщает пресс-служба администрации Архангельска.

Муниципальные образования области представили на Маргаритинке свои экспозиции, дающие представление о самобытности района или города, их  лучших достижениях и практиках. 

Одним из самых ярких получился выставочный центр Архангельска, представивший предприятия города, производящие экологически чистую продукцию из даров моря: Архангельский траловый флот и Архангельский опытный водорослевый комбинат. 

С интересом наблюдают за торговлей и иностранные гости. Мэр норвежского города Вардё – давнего побратима Архангельска – Роберт Йенсен поделился, что в их стране существует Поморский фестиваль, так же, как и Маргаритинка, дающий возможность участникам представить свою культуру и традиции.

- Норвеги тоже делают некоторые запасы, приобретая продукты впрок, правда, с чуть меньшим задором, чем архангелогородцы, – с улыбкой отметил господин Йенсен.

Уже в скором будущем возможности Маргаритинской ярмарки могут стать еще шире. С появлением в городе выставочного центра «Норд-экспо», который строится на улице Папанина, появятся большие комфортабельные площади, которые смогут принять еще большее число гостей.

Сегодня 16:00

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

В Приморском районе двое несовершеннолетних погибли в ДТПСегодня 20:45

В Архангельске школьникам торжественно вручили паспорта Сегодня 15:00
1 комментарий

«Водник» осложнил себе задачу выхода в следующий этап Кубка РоссииСегодня 10:30

23 сентября в Поморье возможны заморозкиСегодня 07:00

Новый формат выборов глав. Районный коэффициентВчера 19:03
4 комментария

Общество

В Архангельске школьникам торжественно вручили паспорта Сегодня 15:00
1 комментарий

В Архангельске перекроют движение на нескольких улицах Сегодня 14:00

В Архангельске пройдёт шахматно-шашечный турнир среди ветерановСегодня 12:00

Архангельская область подпишет соглашение с СербиейСегодня 09:00

23 сентября в Поморье возможны заморозкиСегодня 07:00

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

В Архангельске школьникам торжественно вручили паспорта

В Архангельске перекроют движение на нескольких улицах

В Архангельске пройдёт шахматно-шашечный турнир среди ветеранов

Архангельская область подпишет соглашение с Сербией

"Ростелеком" приглашает жителей и гостей Архангельска на Маргаритинскую ярмарку

В январе – августе заготовка древесины леспромхозами ГК «Титан» составила 1 467,3 тыс. м³

Предприниматели региона посетят семинар об открытии бизнеса в сфере образования

Архангельские школьники участвуют в бизнес-сити-квесте

80 архангелогородцев заложили именные кирпичи в строящийся дом эко-класса

Новый формат выборов глав. Районный коэффициент

Хождение в народ. Годзиш на автобусе, Скубенко пешком

Игорь Скубенко назначил "социального" зама

Это не она: в соцсетях появилась фейковая страница Надежды Виноградовой

Бывший конкурент Игоря Скубенко стал его замом

В Приморском районе двое несовершеннолетних погибли в ДТП

В областной больнице УФСИН осужденный причинил себе повреждения

Под Архангельском рыбак провёл три дня рядом с погибшим товарищем

В Приморском районе сварочные работы привели к пожару

В Северодвинске случилось ДТП с участием трёх автомобилей

В Северодвинске открылась спартакиада для молодёжи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации

«Водник» осложнил себе задачу выхода в следующий этап Кубка России

Хоккеисты "Водника" выступили против игры Дмитрия Савельева за команду противника

Столица Поморья присоединится к Всероссийскому дню ходьбы

В Архангельске стартовала Специальная Олимпиада

Маргаритинская ярмарка с Северным хором – настоящий русский праздник

На камерной сцене Архангельского театра драмы сыграли спектакль немецкого режиссера

Церемония открытия Маргаритинки состоится 22 сентября

Артисты из Карелии, Коми и Вологды выступят в Архангельске

Культурные центры города начинают творческий сезон
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Политика в отношении обработки персональных данных.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720

Коммерческий отдел:
(8182) 47-07-96 Татьяна Подволоцкая
(8182) 47-08-79 Евгения Лутьянова
(8182) 47-08-54 Елена Глазачева

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru