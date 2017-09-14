Это происходит в связи с ремонтными работами водопровода, - сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.
|
Новости дня
В столице Поморья официально открылась Маргаритинская ярмарка
В Архангельске школьникам торжественно вручили паспорта
В Архангельске перекроют движение на нескольких улицах
В Северодвинске открылась спартакиада для молодёжи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации
|
Суббота, 23 сентября, 16:38
Ваш регион: Все Поморье
Все Поморье
Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/09/23/53057.html
|
В Архангельске перекроют движение на нескольких улицах
С 21 сентября по 5 октября 2017 года на пересечении улицы Ильинской с улицей Вельская полностью перекрыто движение через данный перекресток на период с 21.09.2017 по 26.09.2017 года.
Это происходит в связи с ремонтными работами водопровода, - сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.
|
Главное
В Архангельске школьникам торжественно вручили паспорта Сегодня 15:00
«Водник» осложнил себе задачу выхода в следующий этап Кубка РоссииСегодня 10:30
23 сентября в Поморье возможны заморозкиСегодня 07:00
Новый формат выборов глав. Районный коэффициентВчера 19:03
В Турции в бассейне утонул турист из АрхангельскаВчера 16:56
Общество
В столице Поморья официально открылась Маргаритинская ярмаркаСегодня 16:00
В Архангельске школьникам торжественно вручили паспорта Сегодня 15:00
В Архангельске пройдёт шахматно-шашечный турнир среди ветерановСегодня 12:00
Архангельская область подпишет соглашение с СербиейСегодня 09:00
23 сентября в Поморье возможны заморозкиСегодня 07:00
В столице Поморья официально открылась Маргаритинская ярмарка
В Архангельске школьникам торжественно вручили паспорта
В Архангельске пройдёт шахматно-шашечный турнир среди ветеранов
"Ростелеком" приглашает жителей и гостей Архангельска на Маргаритинскую ярмарку
В январе – августе заготовка древесины леспромхозами ГК «Титан» составила 1 467,3 тыс. м³
Предприниматели региона посетят семинар об открытии бизнеса в сфере образования
Архангельские школьники участвуют в бизнес-сити-квесте
80 архангелогородцев заложили именные кирпичи в строящийся дом эко-класса
Новый формат выборов глав. Районный коэффициент
Хождение в народ. Годзиш на автобусе, Скубенко пешком
Игорь Скубенко назначил "социального" зама
Это не она: в соцсетях появилась фейковая страница Надежды Виноградовой
Под Архангельском рыбак провёл три дня рядом с погибшим товарищем
В Приморском районе сварочные работы привели к пожару
В Северодвинске случилось ДТП с участием трёх автомобилей
В Турции в бассейне утонул турист из Архангельска
Архангелогородец через суд добился от администрации города ремонта пола
В Северодвинске открылась спартакиада для молодёжи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации
«Водник» осложнил себе задачу выхода в следующий этап Кубка России
Хоккеисты "Водника" выступили против игры Дмитрия Савельева за команду противника
Столица Поморья присоединится к Всероссийскому дню ходьбы
Маргаритинская ярмарка с Северным хором – настоящий русский праздник
На камерной сцене Архангельского театра драмы сыграли спектакль немецкого режиссера
Церемония открытия Маргаритинки состоится 22 сентября
Артисты из Карелии, Коми и Вологды выступят в Архангельске
|Свидетельство
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.
Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.
При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.
|Электронное периодическое издание
163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
Коммерческий отдел:
|Сделано в Artil.ru