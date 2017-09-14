Новости дня

В столице Поморья официально открылась Маргаритинская ярмарка

В Архангельске школьникам торжественно вручили паспорта

В Архангельске перекроют движение на нескольких улицах

В Северодвинске открылась спартакиада для молодёжи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации

Мобильная версия 16+

Суббота, 23 сентября, 16:38

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/09/23/53057.html

Общество

В Архангельске перекроют движение на нескольких улицах

В Архангельске перекроют движение на нескольких улицах
С 21 сентября по 5 октября 2017 года на пересечении улицы Ильинской с улицей Вельская полностью перекрыто движение через данный перекресток на период с 21.09.2017 по 26.09.2017 года.

Это происходит в связи с ремонтными работами водопровода, - сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Сегодня 14:00

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

В Архангельске школьникам торжественно вручили паспорта Сегодня 15:00

«Водник» осложнил себе задачу выхода в следующий этап Кубка РоссииСегодня 10:30

23 сентября в Поморье возможны заморозкиСегодня 07:00

Новый формат выборов глав. Районный коэффициентВчера 19:03
2 комментария

В Турции в бассейне утонул турист из АрхангельскаВчера 16:56

Общество

В столице Поморья официально открылась Маргаритинская ярмаркаСегодня 16:00

В Архангельске школьникам торжественно вручили паспорта Сегодня 15:00

В Архангельске пройдёт шахматно-шашечный турнир среди ветерановСегодня 12:00

Архангельская область подпишет соглашение с СербиейСегодня 09:00

23 сентября в Поморье возможны заморозкиСегодня 07:00

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

В столице Поморья официально открылась Маргаритинская ярмарка

В Архангельске школьникам торжественно вручили паспорта

В Архангельске пройдёт шахматно-шашечный турнир среди ветеранов

Архангельская область подпишет соглашение с Сербией

"Ростелеком" приглашает жителей и гостей Архангельска на Маргаритинскую ярмарку

В январе – августе заготовка древесины леспромхозами ГК «Титан» составила 1 467,3 тыс. м³

Предприниматели региона посетят семинар об открытии бизнеса в сфере образования

Архангельские школьники участвуют в бизнес-сити-квесте

80 архангелогородцев заложили именные кирпичи в строящийся дом эко-класса

Новый формат выборов глав. Районный коэффициент

Хождение в народ. Годзиш на автобусе, Скубенко пешком

Игорь Скубенко назначил "социального" зама

Это не она: в соцсетях появилась фейковая страница Надежды Виноградовой

Бывший конкурент Игоря Скубенко стал его замом

Под Архангельском рыбак провёл три дня рядом с погибшим товарищем

В Приморском районе сварочные работы привели к пожару

В Северодвинске случилось ДТП с участием трёх автомобилей

В Турции в бассейне утонул турист из Архангельска

Архангелогородец через суд добился от администрации города ремонта пола

В Северодвинске открылась спартакиада для молодёжи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации

«Водник» осложнил себе задачу выхода в следующий этап Кубка России

Хоккеисты "Водника" выступили против игры Дмитрия Савельева за команду противника

Столица Поморья присоединится к Всероссийскому дню ходьбы

В Архангельске стартовала Специальная Олимпиада

Маргаритинская ярмарка с Северным хором – настоящий русский праздник

На камерной сцене Архангельского театра драмы сыграли спектакль немецкого режиссера

Церемония открытия Маргаритинки состоится 22 сентября

Артисты из Карелии, Коми и Вологды выступят в Архангельске

Культурные центры города начинают творческий сезон
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Политика в отношении обработки персональных данных.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720

Коммерческий отдел:
(8182) 47-07-96 Татьяна Подволоцкая
(8182) 47-08-79 Евгения Лутьянова
(8182) 47-08-54 Елена Глазачева

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru