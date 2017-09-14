В Архангельске перекроют движение на нескольких улицах С 21 сентября по 5 октября 2017 года на пересечении улицы Ильинской с улицей Вельская полностью перекрыто движение через данный перекресток на период с 21.09.2017 по 26.09.2017 года. Это происходит в связи с ремонтными работами водопровода, - сообщает пресс-служба регионального УГИБДД. Нашли ошибку? Выделите текст,

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