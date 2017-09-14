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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/09/23/53051.html

Общество

Архангельская область подпишет соглашение с Сербией

Архангельская область подпишет соглашение с Сербией
Фото пресс-службы правительства Архангельской области
Первый визит делегации Сербии в Архангельскую область состоялся в рамках Маргаритинской ярмарки – крупнейшего делового и торгового форума Поморья.

Планируется, что соглашение между правительством Архангельской области и автономным краем Воеводина Республики Сербия будет подписано в 2018 году, - сообщает пресс-служба правительства области. 

—При поддержке Министерства иностранных дел России мы вышли с инициативой  об установлении двусторонних отношений с автономным краем Воеводина по ряду направлений, в том числе экономике, торговле, образовании, культуре и туризму. Соглашение сейчас находится в стадии подготовки. Нет сомнений, что это станет началом нового этапа развития наших отношений, – сообщил Игорь Орлов.

Как подчеркнул Иван Джокович, подписание  первого соглашения на межрегиональном уровне станет ещё одним шагом в  укреплении внешнеполитических, экономических и культурных связей между двумя странами.

Архангельская область уже имеет торгово-экономические связи с Сербией, экспортируя на европейский рынок продукцию целлюлозно-бумажной промышленности.

В 2015 году товарооборот с республикой составил 4 миллиона долларов США. Кроме того, развивается  сотрудничество между архангельскими и сербскими вузами.

Архангельская область заинтересована в продвижении продукции, представленной предприятиями лесной и рыбной отраслей, биоэнергетики, аквакультуры, в расширении контактов в сфере туризма.

Сербская сторона видит большой потенциал в расширении сотрудничества с Архангельской областью в экономике, торговле, деревообработке, целлюлозно-бумажной промышленности, туризме.

– Интерес к сотрудничеству очень большой, и сегодняшняя встреча станет первым шагом к его продолжению, – отметил Иван Джокович. – Мы сделаем всё, чтобы наше правительство оказало поддержку в подготовке соглашения, и документ был представлен в первой половине 2018 года.

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